فندق ألماني يطرب موسيقي إسرائيلي يرتدي قلادة "نجمة داوود"

زعم موسيقي يهودي يدعى "جيل عوفاريم" بأنه منع من تلقي الخدمة في أحد فنادق ألمانيا لارتداءه قلادة على شكل "نجمة داوود" وهي من أهم رموز اليهود.

ونشر "عوفاريم" (39 عامًا) ويحمل جنسية مزدوجة من إسرائيل وألمانيا، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" ليلة الثلاثاء اتهم فيه فندق Westin Leipzig بحرمانه من الخدمة لأنه كان يرتدي قلادة نجمة داود.

وانتشر مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "معاداة السامية في ألمانيا 2021" بأحرف كبيرة، على نطاق واسع، حيث شاركه على نطاق واسع مراقبون معادون للسامية وآخرون دون التحقق من مزاعمه.

وقال بأنه انتظر في الطابور لتسجيل الوصول إلى الفندق، وبعد وصوله إلى موظفي الاستقبال سأل "عوفريم" عن سبب قبول الآخرين الذين وصلوا من بعده أمامه ليرد عليه الموظف "اخلع النجمة لتحصل على الخدمة"، على حد قول المغني.

وبعدها توجه عدد من داعمي الموسيقي نحو بوابة الفندق للتعبير عن استيائهم من تصرف الموظف، بعضهم حمل لافتات عليها نجمة داوود واتهم المتظاهرون العاملين بالفندق بمعاداة السامية.

وصرح متحدث باسم Westin Leipzig لوسائل إعلام محلية في ألمانيا، أن الفندق كان "قلقًا للغاية" وسيأخذ القضية "على محمل الجد".

وقال المتحدث إن الفندق تواصل مع "عوفريم" لسماع المزيد من التفاصيل حول ما حدث، فيما تحقق شرطة لايبزيغ أيضًا في الحادث.

كما نشر الفندق صورة على إنستغرام تظهر مجموعة من الأشخاص يحملون لافتة عليها اسم الفندق وشعاره بالإضافة إلى الأعلام الإسرائيلية والهلال التي ترمز إلى الإسلام.



وقال المجلس المركزي لليهود في ألمانيا في بيان إنه "صُدم" بما أسماه السلوك اللا سامي في الفندق.

يذكر أن "لايبزيغ" هي أكبر مدينة في ولاية سكسونيا، وهي منطقة في ألمانيا تعد معقلًا للحزب السياسي اليميني.