فندق نمساوي يوزع وجبات مجانية لكبار السن.. وعربات الخيول تساعد في توزيعها

لطالما شهدت شوارع العاصمة النمساوي فيينا مئات العربات التي تجرها الخيول باعتبارها عنصر جذب سياحي في المدينة الأنيقة، ولكن بعد تهميشها من قِبل وباء "كورونا" باتت الآن تقدم عملًا إنسانيًا.

إذ أطلقت إدارة فندق إنتركونتيننتال مبادرة إنسانية لتوزيع الطعام والوجبات على كبار السن الذين يستحيل خروجهم من منازلهم بسبب الوباء وذلك بالتعاون مع أصحاب ومالكي "عربات الخيول" أو Fiaker.

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وبدلاً من تقديم الطعام لزبائن ونزلاء الفندق، بدأت إدارة الفندق توزيع الوجبات على 200-300 وجبة يوميًا لكبار السن في المنطقة.

ويقوم بالتسليم متطوعون يستخدمون كل أنواع المركبات ووسائل النقل، ومن بين هؤلاء "كريستيان غيرزبيك" سائق إحدى "عربات الخيل – Fiaker"، الذي يقول إنه مع توقف الأعمال التجارية (ما زال يتعين علينا تحريك الخيول، فهي تريد الخروج بعد الشتاء).

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ويضيف: "لذلك فكرت بأنه يجب علينا دمج ذلك مع عمل مفيد لمن يحتاج إليه"

وتشكّل هذه المبادرات شريان حياة للمسنين المستفيدين منها ومنهم "أنيليسه نيبنفوهر" التي تقول إنها تعتقد أن عمليات التسليم كانت "رائعة"، مضيفة: "طلبت من الرجل على الهاتف أن يوزع القبلات على كل الفريق".

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