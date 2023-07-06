فوجئت بكورونا وقيادة المرأة.. سعودي يروي قصة عودته للحياة بعد غيبوبة 4 سنوات

البوابة - بعد دخوله في غيبوبة جراء إصابة خطيرة على مستوى الرأس، استيقظ السعودي فارس أبو بطنين بعد 4 وهو لا يعرف شيئا عن وباء كورونا والتطورات التي تشهدها بلاده من الناحية العمرانية والاجتماعية.

وروى فارس، من خلال مقطع فيديو جرى تداوله بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تفاصيل غيابه عن الوعي وتفويته الكثير من الأحداث البارزة على المستويين المحلي والعالمي.

مواطن استيقظ من غيبوبة دامت لأربع سنوات:



"تفاجأت بكورونا وقيادة المرأة للسيارة"



pic.twitter.com/6SqKGxbEtk — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 6, 2023

وذكر فارس في الفيديو بأنه تعرض قبل 4 سنوات لحادث سير مروّع حينما كان برفقة اثنين من أصدقاءه برحلة خارج الرياض، الأمر الذي أدى إلى وافتهم فورًا وتعرضه لإصابة خطيرة أدخلته في غيبوبة طوال هذه الفترة.

وذكر فارس بأنه طوال هذه الفترة كان يستيقظ لساعات قليلة، ثم يفقد الوعي بعدها، لكنه كان يسمع أحاديث عائلته ومنها حديثهم عن فيروس كورونا ورائدا الفضاء السعوديين، في إشارة إلى ريانة برناوي وعلي القرني.

وأشار فارس إلى أنه فوجئ بعدما استعاد وعيه وأدرك بأن المرأة في السعودية تمكنت أخيرًا من قيادة المركبة، وذلك بفضل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال فارس في الفيديو: "فوجئت بالتطور العمراني في السعودية، كما كنت أسمع من حولي يتحدثون عن رواد فضاء، وعندما استيقظت عرفت بأن هناك رائدان فضاء من السعودية انطلقا في رحلة استثنائية".