فورد تُطلق عطر برائحة البنزين.. هل تفكر بشرائه؟

ماذا يحدث لك عندما تشحن سيارتك الكهربائية الجديدة وتفوتك تلك النفحة المنبهة لرائحة البنزين الكيميائية التي تنطلق من داخلها؟ ولذلك قررت شركة فورد استبدالها بـ "عطر ممتاز" مستوحى من البنزين وأطلقت عليه اسم "Mach-Eau".

وكشفت شركة السيارات الأمريكية بأن فكرة العطر جاءت بعد استطلاع أجرته الشركة والذي كشف بأن سائقًا واحدًا من كل خمسة سيفتقد "رائحة البنزين كثيرًا" عندما يتحول إلى سيارة كهربائية.

ولسوء الحظ فإن عطر Mach-Eau ليس للبيع، لكن شركة Ford تقدم وصفًا حيويًا جدًا لأي شخص لم يشم رائحة العطر عندما ظهر لأول مرة في Goodwood Festival of Speed.

ويقول Ford and Olfiction، شريك Ford في العطور في Mach-Eau، أنه بصرف النظر عن تذكيرك بالبنزين، فإن العطر يحتوي على روائح تذكرنا برائحة اللوز البنزالديهايد، وهي رائحة مرتبطة بالديكورات الداخلية للسيارة، وبارا كريسول، الذي يوفر رائحة المطاط للإطارات.



كما تم مزج هذه الروائح مع الزنجبيل الأزرق والخزامى وخشب الصندل للحصول على روائح مدخنة ومعدنية ومطاطية إضافية.

ويقول رئيس قسم تواصل المنتجات لـ"فورد" في أوروبا "جاي وورد" إن العطر سيحقق نجاحًا حقيقيًا لأن إحصاءات فورد الداخلية كشفت عن التعلق العاطفي للكثير من سائقين بالمشاعر الحسية المرتبطة بسيارات البنزين، وترى فورد أن العطر العابق برائحة البنزين قد يسد هذا الفراغ الحسي.