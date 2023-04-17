انقلب السحر على الساحر.. أشرف حكيمي سيحصل على نصف ثروة زوجته عند الطلاق

أثار خبر طلاق لاعب كرة القدم المغربي "أشرف حكيمي" من زوجته النجمة الاسبانية "هبة إبوك" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت أخبار الانفصال بعد تورط اللاعب المغربي بقضية اغتصاب.

وتداول الجمهور أنباء عن ان زوجته قررت الانفصال عنه بسبب هذه القضية، فيما قالت العديد من المصادر إن العلاقة بين الثنائي توترت خلال المونديال ولا علاقة لقضية الاتهام بانفصالهما.

وما يزال اسم الثنائي يتصدّر حديث الجمهور خاصة بعد أن انتشرت أنباء على أن زوجة حكيمي لن تحصل على نصف ثروته بحسب القانون الأجنبي، بعد ان اكتشفت بأنه كتب كل ما يملك باسم والدته.

أنباء عن حصول أشرف حكيمي على نصف ثروة زوجته

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول حصول لاعب كرة القدم المغربي "أشرف الحكيمي" على نصف ثروة زوجته عند الطلاق، حيث ضجّت المواقع بهذا الخبر واعتبر المتابعون بأن السحر انقلب على الساحر.

ولم يتم تأكيد او نفي هذه الأنباء، فيما تشير الأخبار بأن ثروة إبوك أكبر من ثروة طليقها، حيث إن أشرف حكيمي يعدّ من بين اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي ويكسب أكثر من مليون يورو.

كما أن زوجته النجمة الاسبانية هبة إبوك هي ممثلة معروفة ولديها ثروة كبيرة في اسبانيا.

علاقة أشرف حكيمي ووالدته

يشار بأن أشرف حكيمي تربطه علاقة وثيقة بوالدته والتي حرص على اصطحابها معه الى فعاليات ومباريات كرة القدم ويتحدّث دائماً حولها وكيف واجهت المصاعب من اجل اعالة اسرتهم ومحاولته الدائمة برد الجميل لها.