انقذوا الطفلة من نوره يتصدر الترند السعودي .. ما القصة؟

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وسم #انقذوا_الطفلة_من_نوره للمطالبة بإنقاذ طفلة صغيرة من والدتها التي تمارس سلوكيات منحرفة بحقها وتوثيق جريمتها بمقاطع فيديو ونشرها على الإنترنت.

وبدأت القضية حين تداول رواد موقع التدوين "تويتر" في السعودية مقطع فيديو لطفلة لا يتجاوز عمرها العامين يجبرها أحدهم على التدخين بواسطة السيجارة الإلكترونية من أجل تصويرها عبر الفيديو والضحك على الموقف.

بعدها بحثت عن الحساب في سناب وشفت الستوري تبعها وانصدمت باللي شفته



⚠️ Tw Child Abuse



يتبع..#انقذوا_الطفلة_من_نوره pic.twitter.com/vD9w3LxZST — د. أوتو | Dr. Otto (@DrOttto) March 26, 2022

واستفز مقطع الفيديو الذي يوثق تدخين الطفلة الكثيرين على "تويتر" وهو ما دفعهم للبحث عن حقيقة الفيديو والتوصل إلى صاحب الفيديو وتبين بأنها والدة الطفلة وتدعى نورة.

وذكر النشطاء بأن مقطع الفيديو المستفز دفعهم لإطلاق وسم "#انقذوا_الطفلة_من_نوره"، أي والدتها) لإجبارها على استنشاق كمية خطيرة من النيكوتين وثاني أكسيد كربون على جسديها الضعيف الذي قد لا يتحمله عقلها.

طفففلة عمرها 4 أو 5 سنين بالكثيير!!! يدخل في جسمها كمية نيكوتين وثاني أكسيد كربون عالي ما يتحمله عقل الطفلة المسكينة كل ذا عشان تاخذينها محتوى على سنابك يا حقىٍرة يا عديمة الرحمة والمسؤولية!!، وبكل برود تقول البنت تخصني ماحد له علاقة!!



يتبع..#انقذوا_الطفلة_من_نوره pic.twitter.com/9cMRBKFWdD — د. أوتو | Dr. Otto (@DrOttto) March 26, 2022

وطالب المغردون عبر الوسم الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية بضرورة القبض على والدة الطفلة الصغيرة ومحاسبتها للتعريض حياة طفلتها للخطر بفعل سلوكياتها المنحرفة الخالية من مشاعر الإنسانية والأمومة.

كما تناقل النشطاء نص نظام حماية الطفل المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي تنص المادة العاشرة منها بحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.

كما تنص المادة الحادية عشرة من القانون على الطفل ما يلي:

1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.

3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

#انقذوا_الطفله_من_نوره

بجانب الاذى الصحي



فإنشاء واعداد هذه المقاطع ثم نشرها،جريمة لانه فيها تحريض ع مخالفه الانظمة التي اقرتها الدوله منها نظام حمايه الطفل الذي يحظر نشر مقاطع تشجع الطفل ع تدخين . وبتالي هنا مساس بنظام العام يعاقب عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية pic.twitter.com/Udzr3ExeYX — المحامية⚖️نورة العنزي⚖️ (@noooon_law) March 26, 2022

انتحار اليوتيوبر السوري المُلحد ديفيد رجل الكهف في السويد

خلود الثمالي تسي للسعوديين .. ماذا قالت؟

اسم "ملاك" محرم شرعًا في السعودية