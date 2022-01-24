فيديو لـ "فأر الشاورما" يغلق مطعمًا في جدة

قررت أمانة محافظة جدة السعودية إغلاق أحد مطاعم الشاورما الشهيرة بعد تداول مقطع فيديو صادم يظهر فأرًا يعتلي سيخ شاورما.

ونشرت أمانة جدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" بيانًا حول الواقعة جاء فيه: "أغلقت #أمانة_جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية”.

أغلقت #أمانة_جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية. pic.twitter.com/LQFkU5SClD — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) January 21, 2022

وكان النشطاء الغاضبون قد تداولوا مقطع فيديو صادم يُظهر فأرًا وهو يعتلي سيخ الشاورما المعدة للبيع، ويأكل منها بأريحية كبيرة.

#فيديو_متداول ..



فأر ضخم يأكل من سيخ "شاورما" داخل مطعم شهير في حي البغدادية بـ #جدة#صحيفة_المدينة pic.twitter.com/dtTcmXRl54 — صحيفة المدينة (@Almadinanews) January 21, 2022

وأثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

من زماااان هذا المطعم وجيرانه كلهم. مخالفاتهم واضحة للأعمى. قلة نظافة واهمال وقرف ، والأمانة ساكته. ما تحركتوا إلا بعد ما انتشر فيديو الجرذي اللي يشاركنا الشاورما بكل راحة. — BrAiN عقل ⚖️ 🇸🇦 (@as_sa_ad) January 21, 2022

هناك إشتراطات صحية صارمة وصادرة من الأمانة، تلك الاشتراطات توضح كيفية ومكان وطرق اعداد الشاورما اطلعت عليها في احدى الدورات التي بموجبها منحتني الأمانة كرت صحي للعمل في مجال الغذاء ، بصريح العبارة كل مطاعم الشاورما لا تلتزم بأدنى تلك الاشتراطات، ولا يتوافق مع سلامة الغذاء. — @❥͜͜͡͡ S.al.nageeb❥͜͜͡͡࿐®️ (@xvgajXDYCK3SvuM) January 21, 2022

وذكر مغردون عبر "تويتر" بأنها ليست المرة الأولى التي يرصد فيها فأر داخل هذا المطعم تحديدًا، وبأنه معروف لدى أهالي جدة بعدم اتباعه الاشتراطات الصحية.

وأعلن عدد من المغردين مقاطعة هذه الوجبة المفضلة لديهم مدى الحياة بعد مشاهدة الفأر، بالرغم من أن الشاورما تعتبر من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين.