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فيديو لـ "فأر الشاورما" يغلق مطعمًا في جدة

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:09
شاورما
شاورما

قررت أمانة محافظة جدة السعودية إغلاق أحد مطاعم الشاورما الشهيرة بعد تداول مقطع فيديو صادم يظهر فأرًا يعتلي سيخ شاورما.

ونشرت أمانة جدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر" بيانًا حول الواقعة جاء فيه: "أغلقت #أمانة_جدة مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية لمخالفته الاشتراطات الصحية”.

وكان النشطاء الغاضبون قد تداولوا مقطع فيديو صادم يُظهر فأرًا وهو يعتلي سيخ الشاورما المعدة للبيع، ويأكل منها بأريحية كبيرة.

وأثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم.

وذكر مغردون عبر "تويتر" بأنها ليست المرة الأولى التي يرصد فيها فأر داخل هذا المطعم تحديدًا، وبأنه معروف لدى أهالي جدة بعدم اتباعه الاشتراطات الصحية.

وأعلن عدد من المغردين مقاطعة هذه الوجبة المفضلة لديهم مدى الحياة بعد مشاهدة الفأر، بالرغم من أن الشاورما تعتبر من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين.

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كلمات دالة:شاورماالشاورماالمملكة العربية السعوديةفأرجدةأمانة محافظة جدة

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