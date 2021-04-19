فيديو مؤثر.. حلاّق يتضامن مع صديقه المصاب بالسرطان بحلق شعره

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يوثق اللحظة التي قرر فيها شاب يعمل في حلاقة الشعر التضامن مع صديقه المصاب بالسرطان بحلق شعره بالكامل.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية بأن الموقف المؤثر التقط بأحد صالونات الحلاقة في إسبانيا وتحديدًا صالون "جويل أورتيجا" الذي قرر حلق شعره تضامنًا مع صديقه "نفتالي مارتن" الذي سيبدأ رحلة العلاج ن مرض السرطان وسيفقد شعره خلالها.

وأردا "أورتيجا" بهذه الخطوة أن يوصل رسالة لصديقه "مارتن" بأنه ليس وحيدًا في معركته مع المرض.

بالنسبة لـ "مارتن"، لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق حلق رأسه لأن تساقط الشعر هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي.

وقام "أورتيجا" بقص شعر "مارتن"، ولكن أثناء قيامه بذلك قام بلف المقص على رأسه وقص شعره أيضًا، لينهار الأخير بعد أن رأى ما فعله صديقه من أجله.

وتم تسجيل الموقف بأكمله على الكاميرا ونشرها "مارتن" على "إنستغرام”.

أثناء مشاركة الفيديو، كتب "مارتن" تعليقًا باللغة الإسبانية: "أنت لست وحدك. كانت تلك كلمات صديقي وزميلي العظيم، بعد ذلك بوقت قصير، حلق رأسه وقال إنه سيستمر في فعل ذلك حتى ينمو مرة أخرى".

كما كتب: "لمن لا يعرفه، أورتيجا أنت لست زميلي فقط، ولكنك أخ أيضًا. انا احبك أخي".

الأمير حمزة برفقة بناته الأربع ونجله الأمير حسين في صورة تنشر لأول مرة

الأمير محمد بن سلمان يرزق بـ"عبدالعزيز".. تعرف على أم أبناءه الخمسة

الأمير حمزة يرتدي ربطة عنق والده الملك حسين في أول ظهور علني له الى جانب شقيقه