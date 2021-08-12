فيديو مؤلم.. بكاء جندي جزائري فقد زملائه في حرائق الجزائر

لا تزال الحرائق التي اجتاحت الغابات الشمالية من الجزائر تحصد تفاعلًا وتعاطفًا واسعًا في الداخل الخارج، بعدما أدّت في آخر حصيلة مُعلنة عن وفاة 69 شخصًا بينهم 28 جنديًا خلال محاولتهم إخمادها.
وفي الوقت الذي أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وفاة 25 فردًا من الجيش الجزائري حتفهم خلال جهود مكافحة حرائق ولاية تيزي وزو، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلم لجندي جزائري وهو يستغيث عقب وفاة زملاء له خلال مهمة إخماد الحرائق وإنقاذ العائلات العالقة.
ويقول الجندي في الفيديو مستغيثًا: "يا رب.. إخوتي ماتو.. يا رب ارحمنا" بعد أن فُجع في وفاة زملائه أمام عينيه، قبل أن يناجي الله تعالى بأن ينزل الأمطار والغيث لتطفئ ألسنة اللهيب المشتعلة منذ يوم الاثنين الماضي.
وبات فيديو الجندي المستغيث أكثر الفيديوهات المتداولة من قبل الجزائريين عبر منصات التواصل، حيث ظهر في حالة صحية ونفسية صعبة، بعد أن كان شاهدًا على وفاة 25 من رفاقه وهم في صراع مع نيران الغابات.
كما طلب الجندي الجزائري السماح من معارفه، و"كأنه يودع الحياة في آخر لحظاته" بحسب تعليقات جزائريين وظل يردد قائلًا: "يا رب ارحمنا، إخوتي ماتوا، إخوتي ماتوا، انصرنا يا الله، انصرنا يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا رب ارحم إخواني، يا رب أغثنا بالمطر يا الله غيثًا نافعًا، يا الله نحن نحترق، يا الله ارحمنا، إخوتي ماتوا شهداء".
وأبدت تعليقات الجزائريين تعاطفاً مع الجندي، مؤكدة أن القوات المسلحة "يبقى دائماً دورها إنقاذ الوطن من كل أنواع الكوارث، وبأن أفراد الجيش يؤكدون في كل ظرف بأن أرواحهم فداء لأرض الشهداء".
August 12, 2021
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الجنود ضحايا الحرائق وأكثر من صورة لمدنيين من محافظة تيزوزو قضوا نحبهم بعد أن حاصرتهم النيران.
يذكر أن الرئيس الجزائري أعلن يوم أمس الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا حرائق الغابات بدءا من اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.
my country Algeria is burning 😭😭💔— winter aya (@AyaMira46163759) August 11, 2021
pray for algeria🇩🇿💔#PrayForAlgeria #تيزي_وزو_تحترق #الجزايٴر_تستغيث #AlgeriaIsBurning #TiziOuzouIsBurning pic.twitter.com/iwQuYvkCiQ
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانًا جاء فيه: "على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أغسطس/آب 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها".
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