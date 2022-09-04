فيديو مروّع .. احتراق سيارة بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي

طمأن رجل الأعمال السعودي، بطل سباقات الرالي، يزيد الراجحي ، جمهوره بعد تعرض سيارته للاحتراق خلال مشاركته في كأس العالم للراليات الصحراوية (الباها) المقامة في بولندا.

ونشر الرياضي السعودي الراجحي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صورة تكشف حجم الدمار الذي لحق بسيارته التي المشاركة في البطولة العالمية التي تخضع لإشراف الاتحاد الدولي للسيارات.

وأرفق الراجحي صورة مركبته المتفحمة بتغريدة طمأن فيه متابعيه في السعودية والعالم العربي، جاء فيها:

وحول سبب احتراق المركبة، قال الراجحي أن رائحة بنزين فتحت داخل السيارة، قبل أن يدرك وجود علامة تنبيه وهو ما دفعه للتوقف فورًا، ثم حرج الملاح مايكل سريعًا من المركبة مع إصابة بسيطة في القدم.

اختراق مركبة يزيد الراحجي

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احتراق سيارته خلال مشاركته في كأس العالم للراليات الصحراوية (الباها) المقامة في بولندا.

ووثق مقطع الفيديو اللحظات التي التهمت النيران المشتعلة أجزاء السيارة الرياضية بعد انتشار رائحة البنزين داخلها.

كما أظهر مقطع الفيديو وصول فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني البولندي من أجل إطفاء النيران.

كأس العالم للراليات الصحراوية

تتألف من سلسلة من الراليات ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، ويبلغ عددها 13 حدثًا ولكل حدث يستمر لثلاثة أيام.

تتم القيادة على أسطح تتراوح بين الحصى والأسفلت إلى الثلج والجليد. يتم تقسيم كل رالي ما بين 15 إلى 25 مرحلة خاصة على طرق مغلقة.

في سباقات كأس العالم للراليات الصحراوية، تقام سلسلة من تسع جولات العام المقبل في كل من أوروبا والشرق الأوسط، مع روزنامة وُضعت للتماشي مع بطولة كأس العالم لراليات كروس كانتري.

وفي 17 - 19 فبراير، انطلق كأس العالم للراليات الصحراوية 2022 من باها الأردن، ومن ثم يتلوه باها قطر، قبل الانتقال إلى الجولات الأوروبية بين شهري أبريل وسبتمبر، حيث ستتألف من راليات الباها في كل من إسبانيا، اليونان، إيطاليا، المجر وبولندا على التوالي.

بينما تعود البطولة إلى المنطقة العربية للختام مع باها السعودية ما بين يومي 10 و12 نوفمبر ومن ثم باها دبي الدولي الختامي بين يومي 1 و3 ديسمبر.

أقيمت جولة "باها بولندا" على مدار أربعة أيام في الفترة بين 1 إلى 4 أيلول/ سبتمبر الجاري.

من هو يزيد الراجحي

اسمه الكامل: يزيد بن محمد بن عبد العزيز الراجحي.

يزيد بن محمد بن عبد العزيز الراجحي. مكان الولادة: ولد في العاصمة السعودية الرياض في 30 سبتمبر 1981م ونشأ هناك.

ولد في العاصمة السعودية الرياض في 30 سبتمبر 1981م ونشأ هناك. نسب يزيد الراجحي: يعود نسب يزيد الراجحي إلى قبيلة بني زيد.

يزيد الراجحي في عالم الأعمال

بدأ الراجحي حياته العملية في سن مبكرة حين عينه والده عام 1998 مراقبًا لمكتب الأملاك الخاصة ثم مديرًا عاما لها في جميع أنحاء المملكة في 2004 وتدرج بعد ذلك في عدد من المناصب الرفيعة حتى أصبح واحدًا من رجال الأعمال المعروفين.

يتبوأ يزيد الراجحي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة محمد الراجحي للاستثمار، وشركة يزيد الراجحي وإخوانه، كما أنه عضو منتدب لحديد الراجحي، وأوقاف محمد الراجحي، عضو منتدب في شركات عدة.

يزيد الراجحي في عالم الراليات

أسس يزيد الراجحي فريق "يزيد للسباقات" وبدأ أولى منافساته في بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC) بصورة غير رسمية عام 2007 من أجل اكتساب الخبرة، وفي 2007 شارك لأول مرة في رالي الأردن.

في 2008: شارك يزيد الراجحي بصفة رسمية في بطولة الشرق الأوسط على سيارة سوبارو إمبريزا بجانب المساعد Steve Lancaster ثم المساعد Matthieu Baumel.

شارك يزيد الراجحي بصفة رسمية في بطولة الشرق الأوسط على سيارة سوبارو إمبريزا بجانب المساعد Steve Lancaster ثم المساعد Matthieu Baumel. في أعوام 2009 و 2010 و2011: كانت مشاركات الفريق في نفس البطولة على سيارة Peugeot 207 مع المساعد Matthieu Baumel.

كانت مشاركات الفريق في نفس البطولة على سيارة Peugeot 207 مع المساعد Matthieu Baumel. في 2012: كانت أولى مشاركات الفريق في بطولة العالم فئة (WRC2) على السيارة فورد فييستا إلى جانب المساعد الأيرلاندي مايكل أور واستمر يزيد الراجحي بالمشاركة بنفس السيارة حتى نهاية موسم 2015.

كانت أولى مشاركات الفريق في بطولة العالم فئة (WRC2) على السيارة فورد فييستا إلى جانب المساعد الأيرلاندي مايكل أور واستمر يزيد الراجحي بالمشاركة بنفس السيارة حتى نهاية موسم 2015. في 2016: شارك في الفئة الأعلى في بطولة العالم (WRC) على سيارة فورد فيستا الجديدة كليًا بجانب مساعده مايكل أور.

شارك في الفئة الأعلى في بطولة العالم (WRC) على سيارة فورد فيستا الجديدة كليًا بجانب مساعده مايكل أور. في 2018: توج يزيد الراجحي بلقب رالي طريق الحرير كأول عربي يحقق اللقب، وذلك لصالح فريق إكس ريد ميني جون كوبر وركس بمساعدة ملاحه الألماني تيموغوتشالك متصدرًا السباق في فئة T1 التي تعتبر الفئة الأعلى تصنيفًا في الراليات.

توج يزيد الراجحي بلقب رالي طريق الحرير كأول عربي يحقق اللقب، وذلك لصالح فريق إكس ريد ميني جون كوبر وركس بمساعدة ملاحه الألماني تيموغوتشالك متصدرًا السباق في فئة T1 التي تعتبر الفئة الأعلى تصنيفًا في الراليات. في 2019: فاز الراجحي بلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية على متن تويوتا هايلوكس بعد أن فاز بجميع جولاتها الخمس ماعدا جولة عسير التي لم يشارك بها.

فاز الراجحي بلقب بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية على متن تويوتا هايلوكس بعد أن فاز بجميع جولاتها الخمس ماعدا جولة عسير التي لم يشارك بها. في 2020: أنهى يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالي داكار السعودية 2020، على متن تويوتا هايلوكس كأفضل إنجاز سعودي على مر 41 عامًا على رالي دكار.

أنهى يزيد الراجحي المركز الرابع في الترتيب العام ببطولة رالي داكار السعودية 2020، على متن تويوتا هايلوكس كأفضل إنجاز سعودي على مر 41 عامًا على رالي دكار. في 2021: فاز الراجحي الملقب بالحصان الأسود بمرحلتين من مراحل رالي داكار، المرحلة السابعة (حائل > سكاكا) والمرحلة العاشرة ( نيوم > العلا).

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