فيديو مروّع.. شجرة نخيل تسحق رأس ستينية في طبريا!

لقيت امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا مصرعها بعد سقوط شجرة نخيل في حادث غريب على ممر على ضفاف الحيرة في مدينة طبريا شمالي فلسطين.

وقال مسعف في خدمة الإسعاف المتحدة هاتسالا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" إن الشجرة أسقطتها الرياح العاتية التي شهدتها المدينة يوم الأحد، 22 أغسطس 2021، حيث بلغت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة.

مقطع متداول من مدينة طبريا التاريخية حيث انكسرت شجرة نخيل لحظة مرورة إمرأة اسرائيلية و سقطت على رأسها مباشرة و تسببت في موتها.

pic.twitter.com/2VdHbTXUoY — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 23, 2021

وفقًا للمسؤولين، كانت المرأة تمشي في منتزه طبريا على طول شاطئ بحيرة طبريا قبل وقت قصير من قتلها، فيما ذكر نشطاء بأن الحادث وقع بالقرب من مجمع حاباد هاوس في المدينة.

وقال أحد الأطباء: "عندما وصلنا إلى المتنزه، رأينا المرأة المصابة ملقاة على العشب محاصرة تحت جذع شجرة كبير انهار وسحق رأسها".

وقال المسعف إنه تم الإعلان عن وفاة المرأة في مكان الحادث بعد عدم ظهور أي علامات حيوية.

ولم يصدر تعليق فوري من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الحادث، لكن من المتوقع التحقيق في الأمر.