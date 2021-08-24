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فيديو مروّع.. شجرة نخيل تسحق رأس ستينية في طبريا!

منشور 24 آب / أغسطس 2021 - 08:18
شجرة نخيل تسحق رأس ستينية في طبريا
شجرة نخيل تسحق رأس ستينية في طبريا

لقيت امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا مصرعها بعد سقوط شجرة نخيل في حادث غريب على ممر على ضفاف الحيرة في مدينة طبريا شمالي فلسطين.

وقال مسعف في خدمة الإسعاف المتحدة هاتسالا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" إن الشجرة أسقطتها الرياح العاتية التي شهدتها المدينة يوم الأحد، 22 أغسطس 2021، حيث بلغت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة.

وفقًا للمسؤولين، كانت المرأة تمشي في منتزه طبريا على طول شاطئ بحيرة طبريا قبل وقت قصير من قتلها، فيما ذكر نشطاء بأن الحادث وقع بالقرب من مجمع حاباد هاوس في المدينة.

وقال أحد الأطباء: "عندما وصلنا إلى المتنزه، رأينا المرأة المصابة ملقاة على العشب محاصرة تحت جذع شجرة كبير انهار وسحق رأسها".

وقال المسعف إنه تم الإعلان عن وفاة المرأة في مكان الحادث بعد عدم ظهور أي علامات حيوية.

ولم يصدر تعليق فوري من شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الحادث، لكن من المتوقع التحقيق في الأمر.

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