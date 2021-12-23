فيديو مروّع لمُفحط سعودي انقلبت سيارته 14 مرة

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو توثق لحظة تعرض مُفحط لحادث مروّع أثناء استعراض مهاراته أمام متابعيه الاستعداد لمشاركة دولية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي جرى تصويرها من داخل وخارج سيارة المفحط المدعو مهدي السنر اللحظة التي انقلبت فيها السيارة رأسًا على عقب 14 مرة.

وبحسب المقطع المصور من داخل السيارة، ظهر السنر وهو يحاول التمسك بسقف السيارة وكان يربط أحزمة الأمان.

ونشر حساب طرق الرياض المختص بأخبار السيارات وأخبار الرياض على حسابه في تويتر، مقاطع الفيديو المثيرة تحت عنوان: "انقلبت مركبته 14 مرة .. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، وبحمد الله لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة".

ووقع الحادث خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية، فيما لم يتعرض السائق لإصابات خطيرة، لأن السيارة مجهزة بأنظمة سلامة عالية.

وقال السنر في الفيديو: "سبب الحادث أثناء تجربته للسيارة بـ"التفحيط" قبل مشاركة دولية هو تعليق دواسة البنزين، وأنه تعرض لكدمات في جسمه ولم يتعرض لأذى كبير".

التفحيط

التفحيط (في دول الخليج) أو التقحيص أو التشحيط أو التفحيص أو الخبات أو التمتيع (في شرق ليبيا) أو التسطريب (في غرب ليبيا) أو الهجولة أو التنطيل، ولها أسماء كثيرة منتشرة، وجميعها كلمات عامية لا جذر لها في اللغة العربية الفصحى، هي مجموعة حركات يقوم بها المفحط بالسيارة، وهو جعل السيارة تنزلق مع التحكم فيها، بأن يكون اتجاه العجلة الأمامية مخالفا للاتجاه الفعلى الذي تسير فيه السيارة (لليمين والسيارة تتجه إلى اليسار والعكس صحيح) وفي نفس الوقت تكون تحت سيطرة القائد.

ويعد التفحيط أو الانجراف هواية بعض الشباب، يمارسونها في الاماكن قليلة السكان لكي يتفادوا خطر الاصابات والحوادث.

وايضاً يعد من طرق تفريغ الطاقة الزائدة لدى الشباب.