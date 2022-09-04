فيديو مقتل أماني الجزار .. صراخ هستيري تقشعر له الأبدان

شهدت محافظة المنوفية، شمالي العاصمة المصرية القاهرة، جريمة قتل الطالبة في كلية الرياضة أماني الجزار على يد شاب رفضت الارتباط به، في حلقة جديدة من مسلسل استسهال قتل المرأة عندما ترفض الرضوخ لأوامر الرجل أو طلباته.

ونقلت وسائل إعلام محلية في مصر عن مصادر أمنية معلومات أولية عن جريمة القتل التي وقت مساء أمس السبت، الثالث من أيلول 2022، في قرية طوخ طنيشا التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية حين أطلق شاب الخرطوش على الطالبة أماني الجزار وأصابها من ناحية الظهر بسبب رفض أهلها خطوبتها له ثم فر هاربًا.

الطالبة الراحلة أماني الجزار (المصدر: السوشال ميديا)

جريمة قتل أماني الجزار

وبعد تعرض الطالبة أماني لإطلاق نار، تم نقلها إلى مستشفى بركة السبع المركزي وجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بالخرطوش من الظهر.

فيديو قتل أماني الجزار

لم يتم تصوير الحادثة التي تسببت في حزن الشارع المصري، لكن مقاطع فيديو جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وثقت اللحظات التي تلت جريمة القتل، حيث اعتلت صرخات عائلة أماني وجيرانها.

من هي أماني الجزار

اسمها الكامل: أماني عبد الكريم الجزار

أماني عبد الكريم الجزار العمر: 20 عامًا

20 عامًا الدراسة: طالبة في كلية التربية الرياضية، بجامعة المنوفية بالفرقة الثالثة

من هو قاتل أماني الجزار ؟

بحسب شهود عيان فإن الجاني يدعى أحمد فتحي ويبلغ 29 عامًا، ما تزال عمليات البحث عنه مستمرة حتى توقيت كتابة هذا التقرير.

سبب قتل أماني الجزار

المتهم الأول في جريمة قتل أماني الجزار - أحمد فتحي (المصدر: السوشال ميديا)

قال شهود عيان على جريمة قتل الطالبة أماني أن الجاني تقدم لخطبة الراحلة لكن ذويها نفوا تلك الأنباء وأن القاتل اعتاد معاكستها ومعاكسة أي بنت في الشارع.

وقالت أسرة الطالبة الراحلة أماني لوسائل إعلام محلية في مصر أنها كانت حريصة على إتمام دراستها وغير مهتمة بمسائل الحب والخطوبة.

كما أشارت عائلة الراحلة أماني إلى أن المتهم لم يتقدم لخطبة ابنتها مُطلقًا لكنه كان يعترضها مرارًا طالبًا خطبتها وكان جوابها الرفض.

كما أكدت أسرتها أن الراحلة أماني تحدث بذات الأمر لصديقاتها واللاتي أبلغوه برفضها أيضًا لكنه لم يتوقف عن مضايقتها، حتى فوجئت الأسرة بإطلاقه النار عليها بسلاح ناري من الظهر أثناء دخولها منزلها.

آخر ما كتبته أماني الجزار

كتبت الطالبة أماني عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك قبل ساعات من مقتلها قائلة: "أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فترة".

القبض على قاتل طالبة المنوفية

لم يتم القبض على الجاني حتى توقيت كتابة هذا التقرير.

نيرة أشرف وسلمى رشيد

أعادت جريمة قتل الطالبة أماني إلى الأذهان حوادث قتل الفتيات بسبب رفض الارتباط بشباب لا يتقبلون كلمة "لا"، الأولى وقعت في المنصورة وراحت ضحيتها الطالبة نيرة أشرف، والثانية في الشرقية وراحت ضحيتها الطالبة سلمى بهجت، ناهيك عن قصة مشابهة وقعت في الأردن وراحت ضحيتها الطالبة ايمان ارشيد.

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