فيروس "كورونا" يحوّل أشهر دور الأزياء الفرنسية لتصنيع "الكمامات"

من المؤكد أن انتشار فيروس "كورونا" المُستجد وتحوّله الى وباء عالمي أثر على مختلف القطاعات بالعالم، إذ أعلنت أشهر دور الأزياء العالمية عن تحولها لتصنيع "الكمامة" للوجه للتغلب على أي نقص خلال هذه الأزمة.

وقالت مجموعة "كيرنج- Kering" الشريك الفرنسي لاثنين من بيوت الأزياء العالمية هما "سان لوران- Yves Saint Laurent" و"بالنسياغا- Balenciaga"، إنهما سيشرعان في إعداد كمامات للوجه في ظل زيادة الطلب عليها بشكل كبير بعد انتشار الفيروس.

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وقالت "كيرنج" إنها ستقدم أيضًا لقطاع الصحة الفرنسي ثلاثة ملايين كمامة تعتزم شراءها واستيرادها من الصين.

وأشارت إلى أن "غوتشي" ستنتج وتقدم أيضًا على سبيل التبرع 1.1 مليون كمامة و55 ألف سترة طبية لإيطاليا.

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وجاءت هذه الخطوة بعد أن قدمت مجموعة "كيرنج" مساهمات خيرية مماثلة في الصين، بالإضافة إلى العديد من المستشفيات الكبرى في وقت سابق من هذا الشهر في أربع مدن إيطالية: لومباردي، فينيتو، توسكانا ولازيو.

يذكر أن إيطاليا شهدت أسوأ تفشي للفيروس خارج الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس التاجي الجديد لأول مرة في أواخر العام الماضي.

وفقًا لأحدث بيانات جامعة "جون هوبكنز"، تم تأكيد أكثر من 372000 حالة إصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 20000 حالة تم الإبلاغ عنها في فرنسا.

كما تم تسجيل أكثر من 16300 حالة وفاة بسبب المرض بشكل عام.

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