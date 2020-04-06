في الثالثة والرابعة من العمر.. اغتصاب طفلتين يثير غضبًا في الصومال

أثارت حادثة اغتصاب طفلتين تبلغان من العمر ثلاث وأربع سنوات، غضبًا واسعًا في الشارع الصومال.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن والدي الفتاتين، وهما ابنتا عمومة، أنهما كانتا عائدتين إلى المنزل من مدرستهما الواقعة في مدينة "إفجوي" على بعد 30 كم من العاصمة مقديشو يوم الأربعاء حين اعترض رجال طريقهما وأخذوهما بعيدًا واعتدوا عليهما جنسيًا.

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وبعدها قامت العائلات بتفتيش المنطقة بحثًا عن الطفلتين في يأس، وعثروا عليهما بمفردهما في اليوم التالي.

وقال الطبيب المسؤول عن المستشفى حيث يتم علاج الطفلتين إنهما بحاجة إلى تدخل جراحي معقد.

ونظرًا لأن الفتاتين في الثالثة والرابعة من العمر، فقد زادت الصدمة في الصومال، الذي يشهد تزايدا بحوادث الاغتصاب خلال السنوات الأخيرة.

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كما أدان صندوق الأمم المتحدة للسكان بشدة اغتصاب الطفلتين.

وأصدر الصندوق بيانًا قال فيه إن الطفلتين الصغيرتين تم نقلهما إلي المستشفي وهما في "حالة حرجة" عقب تعرضهما لجريمة الاختطاف والاغتصاب .

وشددت الوكالة الدولية علي وقوفها إلي جانب الطلفتين وأسرتهما مطالبة بإجراء تحقيق سريع سعيا لتحقيق العدالة لضحايا الاعتداء الجنسي.

كما نددت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد نددت أمس السبت باغتصاب الطفلتين وأمرت السلطات المعنية بالكشف فورًا عن مرتكبي الجريمة.

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