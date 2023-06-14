في الذكرى الأولى على زواجها.. صور تُنشر لأول مرة من زفاف سميحة الفايز

البوابة - تداولت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الملكية حول العالم صورًا تنشر لأول مرة من حفل زفاف سميحة الفايز وزيد الرفاعي وذلك بمناسبة الذكرى الأولى على زواجهما.

وتألقت العروس سميحة في حفل زفافها، الذي أقيم في يونيو 2022 مع عدد من الأهل والأصدقاء، بفستانين مميزين حمل الأول توقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا.

وجاء تصميم فستان سميحة الأول مُطرز بطريقة ملكية على شكل زهور بيضاء صغيرة، وأكملت إطلالتها بطرحة طويلة مُطرزة من توقيع ريم عكرا.

أما على صعيد الشعر، فقد اختارت العروس مصفف الشعر اللبناني فيكتور كيروز والمكياج كان بأنامل المبدع بسام فتوح.

عقد قران سميحة الفايز

أما في مراسم عقد قرانها التي تمت في قصر الأمير الراحل محمد بن طلال، فقد اختارت سميحة أن تتألق بثوب حمل توقيع دار أزياء كومباز - Kumbaz المتخصصة في تصميم الأزياء التي تجمع بين الأصالة التقليدية والأناقة الحديثة بإدارة فاتنة عصفور.

أما من الناحية الشعر والمكياج، فقد اعتمدت سميحة تسريحة شعر بسيطة ولملمت خصلاتها من الناحية الأمامية وأسدلته من الخلف بتموجات ناعمة.

وخلال لحظة توقيع عقد الزواج، حرصت العروس على تغطية شعرها بـ"شال" ناعم تم تصميمه من نفس لون ونوع قماش الثوب الأزرق الذي كانت ترتديه.

من هي سميحة الفايز

الأمير محمد بن طلال والأميرة تغريد برفقة سميحة الفايز

سميحة الفايز هي ابنة المرحوم زيد الفايز، الأخ غير الشقيق للأميرة تغريد المجالي، أرملة الأمير محمد بن طلال.

وبعد وفاة شقيقها زيد، قررت تغريد المجالي الاعتناء بابنة شقيقها حتى بعد زواجها من الأمير محمد الذي لم يمانع رعايتها.