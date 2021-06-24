في الصين كل شيء ممكن.. بناء 10 طوابق في 29 ساعة فقط!

نجحت شركة صينية في بناء مبنى سكني مكوّن من 10 طوابق في مدينة تشانغشا بوقت زمني قياسي.

وتظهر اللقطات التي نشرتها مجموعة Broad Group المبنى المكوّن من 10 طوابق والذي تم تشييده بواسطة فريق كبير من العمال وثلاث رافعات في 28 ساعة و 45 دقيقة حتى أطلق عليه اسم "المبنى الحيّ".

وتمكّن العمّال من إنجاز البناء الذي بدا مستحيلًا من خلال تجميع وحدات نموذجيّة صغيرة مستقلّة، تمّ إعدادها مسبقًا في أحد المصانع، واستُخدِمت الرافعات لرفعها وتكديسها فوق بعضها البعض، بينما عمل العمّال بسرعة على تثبيتها جميعًا في مكانها.

يبلغ طول الوحدات الصغيرة المستقلة 12.19 مترًا (40 قدمًا) وعرضها 2.44 مترًا (ثمانية أقدام) وارتفاعها ثلاثة أمتار (10 أقدام).

وفي تصميم ذكيّ، تمّ طيّ جدار واحد من كلّ وحدة ليصبح أرضية. وبمجرد الانتهاء من الهيكل الأساسي، أجريت تمديدات الكهرباء والماء.

وقالت الشركة: "تركيب بسيط للغاية في الموقع: فقط أحكم ربط البراغي وربط تمديدات الماء والكهرباء، بسرعة تصل إلى 10 طوابق في يوم واحد".

وأشارت الشركة إلى أنّه يمكن استخدام طريقة البناء هذه في ناطحات السّحاب والمباني العامّة.

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