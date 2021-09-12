في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.. كيف كانت أحداث هذا اليوم، وكيف أصبحت طبيعة السفر عالمياً من بعده؟

أحيا العالم يوم أمس السبت الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، التي هزّت الولايات المتحدة والعالم وغيرت مجرى الأحداث حتى هذه اللحظة.
كما أودت هجمات 11 سبتمبر بأرواح المئات في اعتداءات جوية تمت بعد اختطاف مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي عددًا من الرحلات الأميركية الداخلية.
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