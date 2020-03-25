في زمن "كورونا".. ثنائي أرجنتيني يعقدان قرانهما عبر الانترنت

عندما تقدم الأرجنتيني "دييجو أسبيتيا" لخطبة حبيبته "صوفيا كوجينو" قبل عام، قررا الزواج في 26 آذار/مارس مع حفلة تضم 400 شخص، إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهيهة السفن خاصة في ظل تفشي فيروس "كورونا" المُستجد في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي فرضت فيه السلطات الأرجنتينية إغلاقًا تمامًا كإجراء إحترازي من أجل التصدي لفيروس "كورونا"، اضطر الثنائي إلى الاحتفال بقرانهما عبر الإنترنت.

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وبدأت إجراءات الحجر العام بالدخول حيز التنفيذ الجمعة في كل أرجاء الأرجنتين، وجرت مراسم الزفاف في اليوم التالي عبر الانترنت.

وقد وفر الجيران وصلة "واي فاي" للزوجين اللذين انتقلا قبل فترة قصيرة إلى منزلهما الجديد ولم يكن لديهما خدمة الانترنت بعد.

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واحتفل عضوان من الكنيسة الإنجيلية التي ينتميان إليها بمراسم الزواج من خلال تقنية البث المباشر وشارك المدعون الأربعمئة عبر "فيسبوك" و"إنستغرام".

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وقالت "صوفيا" (32 عامًا) وهي استاذة في الهندسة الزراعية في جامعة كوردوبا: "لم نحصل على مأدبة طعام والقصاصات الملونة ولا على فستان عرس لكن الزواج تم".

وأوضحت: "الحفلة ستقام لاحقا لأننا نريد أن نتبادل القبل مع الجميع وأن نضحك ونشرب المتة وهو شراب تقليدي أرجنتيني".

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يذكر أن الأرجنتين سجلت إصابة 300 إصابة بفيروس "كورونا"، مع أربع وفيات حتى الآن.