في ظل إغلاق "كورونا".. مطار تايواني يمنح زواره تجربة سفر "مُزيفة"

مع توقف الطائرات وإغلاق المطارات أثناء تفشي جائحة فيروس "كورونا"، والحجر المنزلي المفروض على البشرية منذ أشهر، بدأ البعض ينسى بعض التجارب التي عاشوها في المطارات أثناء سفرهم مثل نقاط التفتيش والإجبار على خلع الحذاء والحزام ذو القطعة المعدنية، لذا توصل مطار تايواني لحل فريد.

إذ قررت إدارة مطار سونغشان في تايبيه طريقة منح 90 شخصًا، فرصة القيام بجولة في المطار، واسترجاع تجربة ومشاعر المرور عبر خط الهجرة، والصعود على متن الطائرة، كما لو أنهم سيسافرون بالفعل، ثم النزول والعودة لمنازلهم.

​

وبحسب إعلان المطار على الإنترنت، ستكون هناك ثلاث جولات في مطار سونغشان في 2 و4 و7 يوليو.

وجاء في الإعلان: "لا يمكنك مغادرة (تايوان)، حينها يمكنك التظاهر بالسفر خارج البلاد، عبر مطار سونغشان الذي يعد واحد من بين أصغر المطارات الدولية في تايبيه، ويقع وسط المدينة، بجانب نهر كيلونج.

With so little traffic, Taipei Songshan Airport is hosting a "pretend to leave the country" tour (偽出國)—getting on board and back in the same aiport. I'd say this is a quite a creative stimulus, especially for families with small kids. pic.twitter.com/FwDHQd3HIq