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في ظل إغلاق "كورونا".. مطار تايواني يمنح زواره تجربة سفر "مُزيفة"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 15 حزيران / يونيو 2020 - 07:17
تعبيرية
تعبيرية

مع توقف الطائرات وإغلاق المطارات أثناء تفشي جائحة فيروس "كورونا"، والحجر المنزلي المفروض على البشرية منذ أشهر، بدأ البعض ينسى بعض التجارب التي عاشوها في المطارات أثناء سفرهم مثل نقاط التفتيش والإجبار على خلع الحذاء والحزام ذو القطعة المعدنية، لذا توصل مطار تايواني لحل فريد.

إذ قررت إدارة مطار سونغشان في تايبيه طريقة منح 90 شخصًا، فرصة القيام بجولة في المطار، واسترجاع تجربة ومشاعر المرور عبر خط الهجرة، والصعود على متن الطائرة، كما لو أنهم سيسافرون بالفعل، ثم النزول والعودة لمنازلهم.

وبحسب إعلان المطار على الإنترنت، ستكون هناك ثلاث جولات في مطار سونغشان في 2 و4 و7 يوليو.

وجاء في الإعلان: "لا يمكنك مغادرة (تايوان)، حينها يمكنك التظاهر بالسفر خارج البلاد، عبر مطار سونغشان الذي يعد واحد من بين أصغر المطارات الدولية في تايبيه، ويقع وسط المدينة، بجانب نهر كيلونج.

يذكر أن السياحة الدولية توقفت بشكل فعال في معظم أنحاء العالم حيث أغلقت البلدان حدودها في محاولة لتجنب تفشي فيروس "كورونا" المُستجد، الذي أصابت بالفعل أكثر من 7 ملايين شخص على مستوى العالم.

لذا بدأت بعض البلدان بالبحث عن طرق مبتكرة لتعزيز صناعات السفر الخاصة بها، ففي أستراليا ونيوزيلندا مثلًا تعمل الجهات الرسمية والمكاتب السياحية على توفير رحلات سياحية داخلية ذات مميازات خاصة.

وكانت تايوان قد أغلقت حدودها في مارس وسط تزايد تفشي جائحة فيروس كورونا، ومازال الأجانب محرومين من زيارة الجزيرة.

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