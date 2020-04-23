في ظل الحجر المنزلي... إيطاليات تلعبان "التنس" من على سطحي منزليهما

لم يمنع حظر التَجوال والإغلاق العام المفروض على كافة أنحاء إيطالية للحد من تفشي فيروس "كورونا" فتاتين من شحذ مهاراتهن في التنس.

فقد رُصدت لاعبتا تنس إيطاليّتان وهما تواصلان التدريب في ظلّ الحجر المنزلي الّذي فرضه فيروس "كورونا" من على سطحي المبنيين حيث تعيشان.

ونشر موقع "Reddit" الفيديو الّذي التُقط وتمّ إرفاقه بسؤال:" أتظنون أنّه لا يمكنكم مواصلة لعب التنس من الحجر المنزلي؟ فكّروا مرّة أخرى!".

وقد ظهرت الشابتان وهما ترتديان لباسهما الرّياضي وتقفزان يمينًا وشمالًا من أجل التقاط الكرة وإعادة رميها من جديد.

وبعد نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أعادت نشرت الرسمية لرابطة محترفي التنس ATP نشره على "تويتر" والّذي حصل على أكثر من 4 مليون مشاهدة.

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فيما تمكنت وكالة "رويترز" الإخبارية من التوصل الى الفتاتين وكشفت عن هويتهما.

وأشارت الوكالة الى أن "فيتوريا أوليفيري" و"كارولا بيسينا" تعشقان كرة التنس وهما متدربتان في نادٍ محلي للتنس وقد طلب منهن التدريب في المنزل.

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