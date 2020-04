في ظل الحجر المنزلي... إيطاليات تلعبان "التنس" من على سطحي منزليهما

لم يمنع حظر التَجوال والإغلاق العام المفروض على كافة أنحاء إيطالية للحد من تفشي فيروس "كورونا" فتاتين من شحذ مهاراتهن في التنس.

فقد رُصدت لاعبتا تنس إيطاليّتان وهما تواصلان التدريب في ظلّ الحجر المنزلي الّذي فرضه فيروس "كورونا" من على سطحي المبنيين حيث تعيشان.

Just incredible to see 💖



📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj