في عملية تستمر 8 ساعات.. عملية جراحية لفصل توأم طفيلي يمني في السعودية

بدأ فريق طبي مؤلف من 25 طبيبًا ومتخصصًا إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي "عائشة وأحمد"، من اليمن، على نفقة الملك سلمان بن عبد العزيز في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية بأنه من المتوقع أن تستغرق عملية فصل التوأم الطفيلي نحو 8 ساعات بإشراف الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (ksrelief) وجراح أطفال مشهور.

ومن المقرر أن تجرى عملية فصل التوأم الطفيلي على ثمان مراحل بمشاركة الفريق الطبي وفنيين وممرضين ومتخصصين في مجال التخدير وطب الأطفال.

وأشارت وسائل الإعلام الى أن هذه العملية تعد العملية رقم 50 والتي تجري في المملكة العربية السعودية على مدى ثلاثة عقود تمت فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

ويُعد التوأم الطفيلي (بالإنجليزية: Parasitic twin)‏ هو التوأم الأصغر من توأمين متلاصقين غير متكافئين، وهو غير قادر على العيش بشكل مستقل بذاته وإنما يعتمد في نموه على أخيه التوأم الأكبر، وفي هذا النوع من التوائم يظهر للمولود (التوأم الأكبر) أطراف إضافية أو رأس إضافي أو جذع إضافي.

فصل التوائم الملتصقة في السعودية

أُجريت أول عملية فصل توائم ملتصقة في المملكة العربية السعودية في 31 ديسمبر 1990 لتوأم سيامي سعودي ملتصق في منطقة البطن، وتمت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الرياض على يد وزير الصحة السعودي السابق الجراح الدكتور عبد الله الربيعة.

وبعد نجاح العملية توالت عمليات فصل التوائم في السعودية فكانت العملية الثانية من نصيب التوأم السوداني سماح وهبة واللتان تمت ولادتهما بالتصاق في البطن والحوض ومنطقة أسفل الصدر، وقد استغرقت العملية 18 ساعة متواصلة وكللت بالنجاح، أما العملية الثالثة فكانت فصل التوأم السعوديتين سمر وسحر واللتان كانتا أيضًا ملتصقتين في أسفل الصدر والبطن والحوض.

بعدها انتقلت عمليات فصل التوائم من مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني حيث أُجريت رابع عملية فصل للتوائم وكانت للتوأم السعوديين حسن وحسين الملتصقين في أسفل البطن والحوض، تلتها عملية الفصل للتوأم السوداني نجلاء ونسيبة المشتركتين في الكبد، وبعدها استقبلت السعودية التوأئم الماليزي أحمد ومحمد واستغرقت عملية فصلهما 23 ساعة، وتلتها عملية فصل التوأم المصري تاليا وتالين والتي كانت أول عملية تُنقل تلفزيونيًا على الهواء مباشرة.

ومن ثم علمية فصل التوأم الفلبيني برنسس آن وبرنسس ماي والتي استغرقت 8 ساعات بالرغم من أنه كان مقررًا إجراؤها في 16 ساعة، وشهدت مدينة الملك عبد العزيز الطبية كذلك عمليات فصل التوأم البولندي أولغا وداريا والمصري آلاء وولاء والمغربي حفصة وإلهام والعراقي فاطمة وزهرة والكاميروني فنبوم وشفوبو والسعودي عبد الله وعبد الرحمن والعراقي إياد وزياد والمغربي سعدية وعزيزة والأردني محمد وأمجد والسعودي ريم ورنا والجزائري سارة وإكرام.

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