في محاولة لكسر الرقم القياسي وبث الأمل.. لبناني يرسم علم بلاده بالطباشير‎

نجح الفنان اللبناني جيوفاني باسيل في تحطيم رقم قياسي جديد برسم علم لبنان بالطباشير وسط ساحة الشهداء في العاصمة بيروت في محاولة منه لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأكمل باسيل رسم علم لبنان بالطباشير على مساحة 200 متر مربع مرسومًا بالطباشير محطمًا الرقم القياسي لعلم أوروجواي المرسوم على مساحة 168 مترًا مربعًا.

وقال باسيل لموقع The961 إنه قرر إطلاق المشروع من قلب لبنان وبيروت وخاصة ساحة الشهداء التي شهدت ثورات وحروب ولحظات سعيدة وحزينة.

وحول هذا النجاح، قال باسيل: "لم تكن مهمة سهلة، فقد كان الأمر أصعب مما توقع، فدرجة حرارة الإسفلت المرتفعة يكسر كل الطباشير ولكنني اجتزت هذه العقبة".

وأشار جيوفاني باسيل الى أنه كرس المشروع للبنان ولكل ضحايا انفجار بيروت وعائلاتهم وخاصة أمهاتهم.

وقال جيوفاني باسيل: "لقد فعلت ذلك أيضًا من أجل الفنانين، أريد أن أقدم لهم بعض الدعم. أسمع عن فنانين تخلوا عن كل شيء وتوقفوا عن الإبداع".

وأردف يقول: "آمل أن نكون مبدعين قدر الإمكان، في ظل كل الظروف التي نعيشها".

ومن خلال مشروعه، يريد جيوفاني باسيل نشر الأمل ورفع الروح المعنوية: "إذا كنت أسعى لتحقيق طموحاتي، فهذا يعني أن الكثير من الناس يمكنهم أيضًا القيام بذلك."

وأردف يقول: "الكثير من أصدقائي في جيلي سافروا واستسلموا للتو. أردت أن أبين لهم أنه يمكننا التمسك بطموحاتنا ويمكننا فعل شيء في لبنان".

واحتاج جيوفاني لتنفيذ مهمّته إلى ألف طبشورة حمراء وألف خضراء وألف بيضاء، وقال: "سأرسم العلم بطبشورة ورا طبشورة. سأنفذ الرسم بهذه البساطة. وسيكون هناك مسح طوبوغرافي يسبق تنفيذ الرسم تماشيًا مع شروط "غينيس".