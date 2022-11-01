"قاصر يستفز الشارع الأردني بفعل فاضح في الطريق العام"

بتعليقاتٍ تُعبّر عن استيائهم الشديد، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة لحدث يقوم بـ"حركة غير أخلاقية" أمام الجميع في أحد شوارع العاصمة عمان.

وأظهرت الصورة "المستفزة" حدثًا يقوم بحركة مشينة أمام تمثال "الجندي المجهول" المنصوب في أحد شوارع منطقة مرج الحمام التابعة إداريًا للعاصمة عمان.

وأثارت الصورة المتداولة غضب الشارع الأردني ولاقت ردود أفعال واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي واستنكارًا لحدوث مثل هذه الممارسات في الطريق العام وفي وضح النهار.

كما استنكر عدد من المعلقين تعمد "الحدث أو القاصر" الإساءة لتمثال "الجندي المجهول" متجاهلًا أهميته وقيمته في ذاكرة الشعب الأردني لارتباطه بمعركة الكرامة التي سطر فيها الجيش العربي الأردني أروع البطولات دفاعًا عن فلسطين عام 1968.

وطالب الكثير من المغردين بضرورة اتخاذ إجراء صارم مع هذا الحدث لإساءته المتعمدة للنصب التذكاري الذي يمثل ذلك "الجندي المجهول" وهو في حالة استعداد ونظره متجه نحو فلسطين، فيما اعتبر البعض الآخر أن ما قام به هو "افتقار إلى التربية السليمة".

الأردن: القبض على حدث قام بفعل فاضح

وبعد ساعات من تداول الصورة، أصدرت مديرية الأمن العام الأردنية بيانًا رسميًا أعلنت فيه توقيف الحدث الذي ظهر في الصورة وولي أمره.

وجاء في بيان مديرة الأمن العام على لسان ناطقها الإعلامي أن وحدة الجرائم الإلكترونية قامت برصد الصورة المشينة وجرى استدعاء الحدث وولي أمره.

وأضاف أنّه جرى تحويل الحدث لإدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية والتي قامت بدورها التحقيق معه وإحالته لمدعي عام الأحداث.

وذكر البيان أن مدعي عام الأحداث قرر توقيف الحدث في إحدى دور تربية الأحداث.

الجندي المجهول

صرح تذكاري عسكري نصب في منطقة الشونة الشمالية عام 1976 لتخليد ذكرى معركة الكرامة التي وقعت عام 1968 بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

ولاحقًا، تم تشيد تماثيل مشابهة للنصب التذكار العسكري الأصلي في عدة مدن ومحافظات أردنية لحفر ذكرى "معركة الكرامة" في ذاكرة كل أردني.