قبل أيام من تنحي رئيسها.. سحل عمدة مدينة بوليفية وحلق شعرها في الشارع

أجبرت الاحتجاجات التي انطلقت في عدة مدن بوليفية منذ حوالي ثلاثة أسابيع الرئيس البوليفي "إيفو موراليس" على الاستقالة من الرئاسة لاتهامه بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وعلى وقع الصدامات العنيفة التي شهدها بوليفيا، اقتحم متظاهرون غاضبون مكتب رئيسة بلدية في وسط البلاد الأربعاء وحلقوا شعر رأسها.

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واقتحم متظاهرون ملثمون مكتب رئيسة بلدية "فينتو سيتي"، باتريشيا آرس، التي تنتمي للحزب الحاكم، وأخرجوها منه وأضرموا النيران فيه.

وبعد ذلك، جروها إلى الشارع حافية القدمين وأجبروها على الركوع وصبوا عليها دهانًا أحمر وحلقوا شعرها عنوة، ثم سارت في شوارع البلدة وهي ممسكة بقضيب حديدي وسط المتظاهرين والمارة.

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وكان الرئيس البوليفي "موراليس" قد أعلن استقالته من منصبه في خطاب متلفز أمس الأحد (العاشر من نوفمبر 2019، بعد أن تخلى الجيش عنه، وكذلك بعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير نتائج الانتخبات التي جرت الشهر الماضي.

فيما عرض الرئيس المكسيكي "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

وكتب "أندريس" على "تويتر" قائلًا إن بلاده "تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذي فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف".

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