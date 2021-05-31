قبل تسليمها لأهلها.. كشف تفاصيل مروّعة عن المفقودة مريم عاشور

شغلت فتاة من قطاع غزة تدعى مريم عاشور الشارع العربي منذ ليلة أمس بعد تداول أنباء تغيبها عن منزل ذويها منذ ثلاثة أيام وعدم معرفتهم لمصيرها.

وقبل ساعات، كشفت صفحات على موقع "فيسبوك" بأنه تم العثور على مريم (21 عامًا) وهي الآن في مركز لحماية المرأة يحمل اسم (مركز آمان) وسيتم تسليمها لذويها لاحقًا.

وحرصت فتاة تدعي بأنها صديقة مريم وتدعى لين العيد (لم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من هذه المعلومة) على سرد تفاصيل مروعة عنها قبل تسليم الفتاة الى أهلها.

وقالت في منشور مطوّل عبر صفحتها على "فيسبوك": "قصة مريم عاشور عاجلة جدًا، لأن رح يتم تسليمها لأهلها ومش رح نعرف شو ح يصير فيها بعدين، مريم عاشور بنت ب غزة صديقة ع مواقع التواصل الاجتماعي، بنت 21 سنة مثقفة سليمة نفسيًا، دائما كانت تنشر ع جروبات آمنة عن العنف اللي بتتعرضلو من أهلها، عنف جسدي ومعنوي، انحرمت من جامعتها وانحبست حوالي الستة أشهر بغرفتها وتم اخد تلفونها باخر تلات اشهر وانقطع التواصل معها بشكل كامل تقريبًا".

وتابعت: "مريم مفقودة من تلات أيام، عرفنا من في خبر انتشر لفقدانها أرفق فيه وصفها ب"المضطربة نفسيًا" مُعتقدين بذلك أنّ هذا مبرر كافٍ للتنصل من جريمة ارتكبوها أو قد يرتكبوها. رجعنا عرفنا من صديقتها المقربة انها ب مركز آمان (مؤسسة لحماية المرأة) بس مؤسسة فارطة. والأضرب انو المؤسسة تواصلت مع أهلها ل يجو ياخدوها!”.

واردفت تقول: "ومريم مش أول مرة بتلجأ لمساعدتهم و بيعرفو التعنيف اللي بتتعرضلو! بس ها بحجة انو قالو عنها مضطربة نفسيًا. مريم مش مضطربة، مريم مش مضطربة، مش مضطرية ابدا!

بكرا وح يتم تسليمها ل عائلتها المجرمين!حولوها قضية رأي عام وانشرو الهاشتاجات ضروري الضغط من هلق ل بكرا! وبدنا دليل نتأكد انو مريم بخير، ورح تكون آمنة بعد اللي صار".

وعبر وسمي "#انقذوا_مريم_عاشور_خانيونس" و"#مريم_مش_رقم" طالب رواد موقعي "فيسبوك" و"تويتر" بتوفير الحماية اللازمة لمريم وضمان عدم تعرضها للتعنيف من قبل عائلتها اعتمادًا على رواية صديقتها لين.

ما حقيقة وفاة مفسر الأحلام وسيم يوسف في أحد مشافي دبي؟

حفلة "جريئة" للمشاهير تثير جدلًا في الرياض.. والجمهور: انفلات أخلاقي

"جيب خبز ومعسل".. رسالة على هاتف برلماني أردني تحت قبة البرلمان (صورة)