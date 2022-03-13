بعد إعدامهما .. إليك قصة التوأم صالح وخالد العريني اللذين قتلا أمهما في رمضان

نفذت السلطات السعودية يوم أمس السبت، 12 مارس 2022، حكم الإعدام في يوم واحد بحق 81 شخصا أدينوا بجرائم مرتبطة "بالإرهاب"، من بينهم التوأم صالح وخالد العريني اللذان قتلا والدتهما قبل 6 سنوات.

وتضمن بيان وزارة الداخلية السعودية أسماء الأشخاص وجنسياتهم والاتهامات الموجهة لهم لانتمائهم لـ"تنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للسعودية".

تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق (81) مدانًا بقضايا إرهابية. pic.twitter.com/B0mnmjCj9U — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 12, 2022

وأعادت هذه الإعدامات إلى أذهان السعوديين قصة التوأم صالح وخالد العريني اللذان قتلا والدتهما هيلة العريني غدرًا في غرفة المخزن في رمضان في عام 2016 حين دخلت فاجعتها كل بيت في السعودية والخليج العربي والدول العربية.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمت إدانة كل من صالح بن إبراهيم بن علي العريني وخالد بن إبراهيم بن علي العريني – سعوديا الجنسية – بارتكاب عدة جرائم، منها:

اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع

الشروع في قتل والدهما وأخيهما

انتهاجهما لمنهج التكفير

قصة التوأم صالح وخالد العريني

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 2016/6/23مـ حيث باشرت الجهات الأمنية بلاغًا تلقته عن إقدام الشقيقين التوأمين (خالد وصالح) أبناء إبراهيم بن علي العريني (19 عامًا)، على طعن كل من - والدتهما البالغة من العمر (67) عامًا، ووالدهما البالغ من العمر (73) عامًا، وشقيقهما سليمان البالغ من العمر (22) عامًا، بمنزلهم بحي الحمراء بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل الأم، وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطيرة نقلا على إثرها في حالة حرجة للمستشفى.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية آنذاك، أنه قد اتضح للجهات الأمنية من مباشرتها لهذه الجريمة النكراء أن الجانيان قاما باستدراج والدتهما إلى غرفة المخزن ووجها لها عدة طعنات غادرة أدت إلى مقتلها، ليتوجها بعدها إلى والدهما ومباغتته بعدة طعنات، ثم اللحاق بشقيقهما سليمان وطعنه عدة طعنات مستخدمين في تنفيذ جريمتهما ساطور وسكاكين حادةً جلبوها من خارج المنزل والتي ضبطت بمسرح الجريمة، ثم غادرا المنزل حيث قاما بالاستيلاء على سيارة من أحد المقيمين بالقوة والهرب عليها.

وجاء ذلك بعدما اعتنقا الفكر التكفيري الضال والمناهج والمعتقدات الشاذة، حيث قام التوأمين بارتكاب جريمتهما، بسبب رفض والدتهما هيلة سفرهما إلى أراضي الصراع سوريا حتى إنها أقسمت بعدم ذهابهما وهددتهما بأن تبلغ السلطات المعنية عنهما، وظنًا منهما أن رفض والدتهما وتهديدهما تصبح بمعتقدهم الفكري الضال كافرة.

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