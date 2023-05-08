قصة الياقوتة الحمراء المسروقة في التاج الملكي البريطاني

البوابة - في قلب مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت، 6 مايو 2023، كانت هناك تفاصيل دقيقة لا تقدر بثمن معظمها كانت مرصعة بالذهب وأندر المجوهرات.

وأحاط الغموض بعضًا من هذه الأشياء التي تم استخدامها في التتويج الملكي، والتي أثارت الكثير من التساؤلات حولها وأهميتها التاريخية من بينها تفاصيل تتعلق بالمجوهرات التي زينت تاج الملك تشارلز، والذي يطلق عليه اسم قصة تاج القديس إدوارد.

الياقوتة الحمراء في تاج الملك تشارلز الثالث

لفتت الياقوتة الحمراء الموجودة على تاج الملكة تشارلز الثالث أنظار الكثيرين، خاصة بعد تداول أنباء مفادها بأن الياقوتة الحمراء مسروقة من مملكة غرناطة العربية الأندلسية.

وذكرت هذه التقارير أن الياقوتة الحمراء كانت من جواهر "أبي سعيد محمد بن إسماعيل الساعدي الخزرجي الأنصاري " ملك غرناطة، إلا أن بيدرو الرهيب ملك اشبيلية قام بقتله غدرًا بعد استضافته لسرقة مجوهراته.

ومن ثم وصلت الياقوتة الحمراء للأمير الإنجليزي "إدوارد أوف وودستوك" في عام 1367م بعد أن قدم المساعدة العسكرية المطلوبة مشترطًا على ملك أشبيلية الإسباني الحصول على “الياقوتة الحمراء” المسروقة من ملك غرناطة العربي، فكان له ما أراد بعد معركة “ناجيرا” التي دارت في إسبانيا في عام 1367م.

ومنذ ذلك الحين، يتوارث ملوك بريطانيا الياقوتة الحمراء إلى أن وصلت إلى الملك تشارلز الثالث.

تاج القديس إدوارد

تم صنع تاج القديس إدوارد لتتويج الملك تشارلز الثاني في عام 1661 بعد تاج سانت القديس إدوارد الأصلي (الذي ينتمي إلى الملك إدوارد) الذي حكم إنكلترا من 1042 إلى 1066 وكان آخر ملوكها الأنكلوساكسونيين.

تعرض تاج القديس إدوارد للسرقة في عام 1671 من قبل الكولونيل توماس بلود، وهو مؤيد سابق لكرومويل كان قد ترك مفلسًا عندما أعيد النظام الملكي وضربه بمطرقة.

صنع تاج القديس إدوارد من إطار من الذهب الخالص، ويحتوي على 444 جوهرة بما في ذلك الياقوت والجمشت والياقوت الأحمر.

يضم التاج أربعة صلبان باتيه، وأربع أزهار زنبق، وقوسين،وإطار ذهبي مرصع بالياقوت، والجمشت، والياقوت الأزرق، والعقيق، والتوباز (أو ما يُعرف أيضا باسم الياقوت الأصفر) والتورمالين.

يزن التاج حوالي 5 أرطال أي أكثر من 2 كيلوغرام.