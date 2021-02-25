قضية "فتاة الفيرمونت" تواصل تصدر الترند... النيابة العامة تعلنُ مستجدًا بشأنها

لا تزال قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة عُرفت إعلاميًا بـ"فتاة الفيرمونت" تشغل الرأي العام المصري منذ وقوعها في أبريل 2014 حين اعتدى عليها عدد من أبناء كبار الأثرياء والمشاهير تناوبوا على اغتصابها وكتابة أحرف أسمائهم الأولى على جسدها وتصويرها بعد تخديرها في فندق فيرمونت بوسط القاهرة.

وبين الحين والآخر، تتصدر الأنباء المتعلقة بحادثة "فتاة الفيرمونت" عناوين الصحف الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن تطور جديد بشأنها كان آخرها مطالبة النيابة العامة من المواطنين الذين لديهم مقاطع فيديو مصورة واقعة التعدي على الفتاة تقديمها إلى النيابة.

وكانت التحقيقات في الواقعة كشفت عن ‏ تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على الفتاة، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.

وإزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى "النيابة العامة".

وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة، وعلى هذا فإن "النيابة العامة" ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى "النيابة العامة" إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

التسلسل الزمني لقضية "فتاة الفيرمونت"

بداية القضية

تداول مئات من المغردين رواية نقلتها حساب "شرطة الاعتداءات" Assault Police على إنستغرام لفتاة قالت إنه تم اغتصابها عام 2014 داخل فندق فيرمونت بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي، وأنهم صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.

ردّ فندق فيرمونت

أعلنت إدارة فندق "فيرمونت نايل سيتي" أن الفندق على دراية ويتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.

وأضاف الفندق في بيان تم نشره عبر حسابه على "تويتر" أنه "تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث إن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا"، مؤكدة التزامها بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حال فتح تحقيق رسمي.

المجلس القومي للمرأة

أكد المجلس القومي للمرأة أنه يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأي شكل من أشكال التهديد من خلال تقديم سبل الدعم اللازم، ويهيب المجلس بمن تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى "15115".

ولجأت المجني عليها إلى المجلس القومي للمرأة الذي سجّل شكواها، ثم أحالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

النيابة العامة تأمر بضبط المتهمين (23 أغسطس)

في ثاني البيانات الصادرة بشأن القضية، أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت) عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم. وقالت النيابة إن القرار بعد إجراءها تحقيقاتها، والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود.

هروب 7 متهمين إلى الخارج (26 أغسطس)

أعلنت النيابة العامة في بيانها الثالث عن هروب 7 متهمين في القضية إلى الخارج، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في الواقعة.

ضبط أول متهم (27 أغسطس)

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة فيرمونت، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

السلطات اللبنانية تضبط 3 متهمين هاربين (29 أغسطس)

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، أنها ألقت القبض على 3 مطلوبين بجريمة فيرمونت بطلب من مكتب الإنتربول في مصر.

وذكرت السلطات الأمنية اللبنانية أنه ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متّهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم –مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.

حبس متهم ثان بجريمة فيرمونت (30 أغسطس)

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري. للتفاصيل اضغط هنا.

مصر تبحث إجراءات تسلم مطلوبي "جريمة الفيرمونت" من لبنان

تبحث أجهزة الأمن في مصر إجراءات تسلُّم 3 مطلوبين مصريين في "جريمة الفيرمونت" من السلطات اللبنانية بعد فرارهم إلى بيروت

الإنتربول يعيد 3 متهمين للقاهرة

وصلت مأمورية الإنتربول المصري، في 24 سبتمبر الماضي، من لبنان إلى مطار القاهرة، وبرفقتهم 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم بقضية الاعتداء الجنسي على فتاة بفندق فيرمونت.

والمتهمون المقبوض عليهم هم: "أحمد. ح" و"عمر.ح" وشقيقه "خالد".

انضم إلى المتهمين الثلاثة في القضية سيف الدين أحمد، ونازلي مصطفى، وظلت محكمة القاهرة الجديدة، تُجدد حبسهم جميعًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أصدرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين الاثنين.

من جانبها علقت الفنانة نهى العمروسي، على قرار إخلاء سبيل ابنتها، نازي كريم المتهمة بقضية فيرمونت، قائلة: "الله أكبر.. كل التحية والتقدير للنائب العام".

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎

الشيخة الإماراتية لطيفة تسقط عن فرسها وتتعرض لإصابات في الأنف والركبة