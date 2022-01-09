قضية محمد الامين

أمرت نيابة القاهرة، الجمعة، حبس رجل الأعمال المصري محمد الامين رجب أحمد، احتياطيًّا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما المتهم.

وتناقلت وسائل إعلام محلية في مصر تفاصيل دقيقة حول التهم الموجهة للمالك السابق لقنوات "سي بي سي – CBC" الفضائية بعد تلقي بلاغات من المجلس القومي للأمومة والطفولة في 10 ديسمبر الماضي بشأن هتك عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف، الأمر الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام في ذات التوقيت، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن صدمتهم من لائحة الاتهامات وأقوال الضحايا في القضية التي فجرتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر (المسؤولة عن تنظيم عمل الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام).

النيابة العامة

شهدت الفتيات المجني عليهن أمام النيابة العامة باعتياد المتهم هتك عرضهن دون رضائهن واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.

كما شهد مدير غرفة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ومدير صفحة (أطفال مفقودة) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برصد ملابسات الواقعة، واستماعه لشكوى بعض الفتيات المجني عليهن هاتفيًّا.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الذي أُلقي القبض عليه.

وخلال الاستجواب أنكر المتهم ما نُسِب إليه من اتهامات، لكن التحقيقات ما تزال جارية حول القضية.

شهادات ضحايا محمد أمين

قالت إحدى الفتيات القاصرات (14 سنة) أمام النيابة العام: "حاول المتهم التقرب مني أكثر من مرة وعندما رفضت طلباته جاب ورقة وقالي امضي على الورقة خلاص هتبقي مراتي”.

وقالت فتاة أخرى"كان يشغل أغاني بعد نوم المشرفين في غرفة الدار ويقول لنا مين أحسن واحدة فيكم بتعرف ترقص"، وأضافت أخرى أنه ذهب بهن إلى الساحل الشمالي واشتري لهن مايوهات بيكيني.

وزارة التضامن الاجتماعي

في حين أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي غلق دار "الأيدي الأمينة" للفتيات بلا مأوى في محافظة بني سويف مع إلغاء التراخيص الكاملة لها ونقل جميع الفتيات (18) إلى مؤسسة اجتماعية أخرى.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج:"عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار وهناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية".

وقالت نيفين القباج: "كانت الدار تبدو مثالية إلا أن وصلنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، وفي نوفمبر وصل لي تقرير بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش من أحد المتواجدين بالدار، وأغلقنا الدار بعد التقرير فورًا".

وتابعت: "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنيابة، وتم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفًا عليهن وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة".

يذكر أن محمد أمين اكتسب شهرة ببعد 25 يناير حين اقتحم عالم الإعلام وانشأ باقة فضائيات CBC ثم تبعها بقناة ثانية CBC دراما ثم ثالثة CBC+2، وفي سبتمبر 2011 اشترى 85 % من قناة "النهار" وقناة "النهار دراما" لكنه تركهما فيما بعد، ثم اشترى مجموعة قنوات مودرن (مودرن سبورت – مودرن كورة – مودرن حرية).