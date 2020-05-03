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قطة تحمل صغيرها المريض الى قسم طوارئ.. وحالة من الذهول على مواقع التواصل

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 03 أيّار / مايو 2020 - 11:29
قطة تركيا
قطة تركيا

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقطة تحمل صغيرها المريض بين أسنانها، وتتوجه إلى قسم طوارئ في أحد المستفيات في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت ناشرة الصور التركية مروة أوزجان، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر"، أن القطّة ظهرت وكأنها تطلب المساعدة، ليسارع العاملين في الطوارئ إلى تقديم العون لها، ومداواة صغيرها المريض، وملازمة القطة للأطباء والممرضات ومتابعتها لحالة صغيرها.

ولقيت الصور رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطفًا من المستخدمين، في حين اعتبر البعض أن الخبر مُفبرك، إلا أن وسائل الإعلام التركية، أكدت الخبر بعدما تصدرت القطة حديث موقع التواصل الاجتماعي.

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