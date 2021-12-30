قناة سعودية رسمية تصف المثلية الجنسية بـ''الوباء الخطير''

بثت قناة الإخبارية السعودية، التابعة لقنوات التلفزيون السعودي الحكومية، تقريرًا إخباريًا حول "المثلية الجنسية" ووصفها بأنها "شذوذ ولا تقل خطورة على العالم من الفيروسات.

وجاء في التقرير الذي تصل مدته لـ1:50 دقيقة بأن "المثلية الجنسية" لا تقل خطورة عن العالم الفيروسات وبأنها أشد ضراوة باختراقها للنسيج المجتمعي وغرس المفاهيم المغلوطة والمطالبة بالتسلم بها والمطالبة بالتسليم بها عبر بروبوغاندا المثلية في جميع منصات الإعلام الغربية مثل الأفلام والمسلسلات التي ترسخ ثقافة مجتمع الميم.

فيديو | "الشذوذ الجنسي" جائحة لا تقل خطورة على العالم من الفيروسات #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/N1nYJLIl6U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2021

وأكد التقرير أن العالم يشهد اليوم تضليلًا واضحًا وصريحًا عن الثلية الجنسية وبأنها جينات لا يمكن التحكم بها وأوهموا أنفسهم بأنها حرية شخصية وتمت إزالتها من قائمة الأمراض والاضطرابات النفسية وجعلها وسلية سياسية للضغط الآخرين بما يتنافى مع القيم وحقوق الإنسان الطبيعية باسم القانون الليبرالي الذي اتخذ من المثلية محطة جديدة بعد الإباحية.

كما بث التقرير خطابًا متلفزًا للرئيس الروسي "فلاديمر بوتن" والذي شن فيه هجومًا لاذعًا على "الليبرالية الغربية"، وانتقد الدعوات الرامية لتعزيز حقوق المثليين والمتحولين جنسيًا، في خطوة تهدف لـ"جمع المحافظين المتشددين حوله".

وتمت مشاركة تقرير قناة الإخبارية على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين الذين سلطوا الضوء على عودة السعودية إلى النمط المحافظ، على الرغم من التحولات الاجتماعية والثقافية الكبيرة الذي تشهده مؤخرًا وموجة الانفتاح التي لاحظها الشارع السعودي منذ عام 2015 والقيادة السياسية الجديدة للأمير محمد بن سلمان.

وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ قد أكد الأسبوع الماضي موقف بلاده تجاه قرار الامم المتحدة الاخير حول المثلية الجنسية، والتي وصفها بأنها "من أبشع الجرائم وأقبحها".

وقال آل الشيخ في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" إن "جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى"، مؤكدًا أن "أصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله تعالى، موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة".

وأضاف: "ابتلي العالم بأسره في هذا الزمن بجرأة ماجنة، ودعاوى باطلة، وشعارات فاسدة، وانحراف مقيت، يراد منه تجريد الإنسان من إنسانيته، ومن أرقى خصائصه التي أكرمه الله تعالى بها، وفضله بها على كثير ممن خلق تفضيلًا".

وقال آل الشيخ: إن “تؤكد السعودية بحزم موقفها تجاه هذه الدعاوى الباطلة والشعارات المشينة، على أن حقوق الإنسان عامة، وما فيها من معاني الخير والرحمة والعدل والصلاح، هي في شرع الله أولًا وآخرًا، لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض".