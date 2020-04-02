كريم "تان" منتهي الصلاحية يحوّل فتاة إلى اللون الأخضر.. صور صادمة!

عندما يتعلق الأمر بالمظهر الخارجي، يذهب الكثير منا إلى أبعد حدود الاهتمام بالبشرة والشعر والجسم، بدءا من جدولة المواعيد في صالونات التجميل إلى شراء منتجات العناية بالبشرة والوجه باهظة الثمن.

في حين تقوم العديد من الفتيات بتطبيق وصفات منزلية بمواد وكريمات من خزانتها دون التأكد من تاريخ الصلاحية، وقد يمر الموضوع بسلام في كثير من الأحيان، ولكن ليس في كل مرة ينجح الأمر.

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وفي حادثة طريفة، استخدمت أم من المملكة المتحدة "تان" لتسمير بشرة وجهها وجسدها إلى أنها فوجئت في اليوم التالي إلى تحولها إلى اللون الأخضر، مما أجبرها على الجلوس فى المنزل حتى تعود إلى طبيعتها.

وقالت الأم "جيني كولمان" (35 عامًا) بأن أصدقائها وصفوها بالساحرة الشريرة بأحد الأفلام الكرتونية، حيث كانت تريد الاسمرار قليلة، حيث اكتشفت الأمر بعد أن نامت واستيقظت في اليوم التالي لتجد وجهها بذلك اللون.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "جيني" لاحظت صبغة خضراء طفيفة على وجهها، لدرجة أن أختها سألتها أنها قد خضعت لعملية تجميل، وفي حين شبهها أصدقاؤها بـشخصية Grotbags بأحد برنامج الأطفال التلفزيوني في التسعينيات.

وأشارت، إنها غير متأكدة من سبب تغير لونها، لكنها تعتقد أنها ربما اختارت زجاجة من "تان" مقلده تجاوز تاريخ الانتهاء، في حين كان يقولون لها أطفالها أنها أصبحت خضراء.

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