كلب بفراء على شكل قلب حب .. يبدو أنه يحتفل بالفلانتين

يحتفل العالم في 14 فبراير من كل عام بـ"عيد الحب"، وهي المناسبة التي يحرص فيها كثيرون على تبادل الهدايا، والكلمات الرومانسية، بما يفتح باب رزق للمتاجر.

وبهذه المناسبة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لجرو يحمل على جسده علامة فريدة على هيئة قلب على فروتها وكأنها تحتفل بالفلانتين.

وذكرت مالكة الجرو "سبلودج" بأنها تحب أن تكون في الخارج برفقة كلاب وأشخاص آخرين واستعراض العلامة المميزة التي على فروتها.

وتابعت: "أنا ممتنة للغاية لأننا حصلنا عليها، لقد جعلت حياتنا أكثر شمولية، إنها ودودة للغاية ومُحبة ومُخلصة، إنها تتصرف بشكل جيد للغاية ويمكننا اصطحابها إلى أي مكان.

وعلى الرغم من أن مالكتها اعتقدت أن الرقعة ستتشوه أو تتغير مع تقدمها في السن، إلا أنها أصبحت أكثر وضوحًا مع تقدم العمر.

وتابعت: "يوجد قلب على جانب جسدها والذي يشير إلى إنها ودودة حقًا، فهي تحب الجميع والجميع يحبها، وعلامة القلب التي على فروتها دائمًا ما تجذب انتباه الآخرين الذين يعلقون دائمًا على القلب الأسود الذي على ظهرها".

وعن وقت الترفيه بالنسبة للكلبة، قالت ليزا: "تستمتع بالكرة مثل الكثير من الكلاب، وتلعب مع الفتيان والفتيات بالكرة".