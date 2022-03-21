كل من اسمه أسامة مهدد في الأردن .. والسبب كيس أرز

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة إعلان لأحد المنتجات الغذائية والذي أثار غضبًا كبيرًا بين النشطاء الذين رأوا فيه "إهانة" و"إساءة" للمرأة الأردنية وللأسرة الأردنية بشكلٍ عام.

وتُظهر الصور المتداولة للإعلان المُلصق على إحدى حافلات النقل العام العاملة في العاصمة الأردنية عبارة ترويجية لمنتج أرز والتي جاء فيها: "مع أرز أسامة بنوعدك ما تطلقي".

وأثارت كلمات الإعلان استياء الشارع الأردني التي اعتبرها الكثيرون تسيء للمرأة الأردنية وطريقة غير موفقة ومحاولة إلى لفت الانتباه لمنتج معروف لدى الأردنيين.

وذكر بعض النشطاء إلى أن الطريقة التي اختارتها شركة الإعلان للترويج لمنتج الأرز تحمل إساءة كبيرة للمرأة تحديدًا وللأسرة الأردنية بشكل عام من خلال ربط “الزواج” بالطعام وبأن نجاح الزواج يعتمد على مدى نجاح طهي الزوجة الأرز لزوجها.

وكتب الصحفي سهم العبادي عبر تويتر: "إعلان وقح، الأسرة ورابطها المقدسة أكبر من هيك مستوى، أنا أوعدكم بحياتي ما يدخل هذا النوع بيتي، انقعوووو وكلوووو لحالك يا اسامه".

وكتبت ابتسام المناصير:من المؤسف أن يتم ربط أقدس رابطه بين اثنين بدعاية سلعه غذائية!!! يجب أن يكون هناك رقابه على محتوى الإعلانات!!! المشكلة انه رد الجهة المسؤولة عن الإعلان انه نكته عاديه ومش مؤذيه".

فيما ذكرت المخرجة واليوتيوبر آلاء حمدان بأنها تواصلت مع الشركة المنتجة للأرز وكان الرد كالآتي: "حكيت معهم تلفون. الموظف حكالي أنهم شايفينه نكتة عادية غير مؤذية بس حكولي حيرجعو للإدارة يشوفو الموضوع يتأكدوا. هاد رقمهم. مهم أكتر من حد يحكيلهم إنه هالكلام مرفوض .. 0796272623".

فيما ذكر بعض النشطاء بأن الإعلان يسيء أيضًا للرجل الأردني بطريقة غير مباشرة من خلال وضعه بقالب الرجل الذي يفكر دومًا بمعدته وبأن جودة الطعام هي شغله الشاغل وأن الرز المطهو بطريقة خاطئة سيدفعه للانفصال عن زوجته.