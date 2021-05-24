كورونا يتسبب في تضخم لسان مريض بشكل مخيف.. منعه من الحديث وبلع الطعام

يطوّر فيروس "كورونا" عند بعض المرضى أعراضًا جديدة تفاجئ الأطباء وتجعلهم عاجزين عن التوصل الى حل، ومنها ما حصل مع رجل أمريكي من مدينة هيوستن بولاية تكساس.

ويعمل طبيبان من ولاية تكساس الأميركية على حل اللغز الكامن وراء حالة غير مألوفة، لشخص تضخم لسانه بشكل جنوني بعد إصابته بعدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الدكتور"جيمس ميلفيل"، أحد كبار الباحثين في هذه الحالة، أن Macroglossia هي حالة يكون فيها لسان شخص ما ملتهبًا ويبدأ في الانتفاخ، وإنها في الواقع حالة شائعة نسبيًا، ولكن ليس بدرجة تضخم لسان "آنتوني جونز".

ووفقًا لصحيفة "هيوستن كرونيكل"، فقد بدأت القصة في أكتوبر الماضي، عندما شهد لسان "آنتوني جونز" تضخمًا كبيرًا إلى أن أصبح "بحجم طبق".

وتقول الصحيفة إن التضخم الذي أصاب "جونز" حال دون تمكنه من الحديث وبلع الطعام، بل وحتى التنفس، بشكل طبيعي.

وكان "جونز" قد أصيب بتضخم اللسان بعد مكوثه لعدة أشهر على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابته بكوفيد-19، الصيف الماضي.

وبعد خروجه من المستشفى، لم يتمكن "جونز" من إغلاق فمه حتى، ودفع لسانه أسنانه السفلية خارجًا، واعتمد على أنبوب للتغذية.

وأشار الدكتور "ملفيل" الى أنه عالج أول حالتين من حالات الإصابة بالضخامة اللسان المرتبطة بفيروس كورونا في وقت مبكر من الوباء العام الماضي.

واضطر الدكتور "ملفيل" إلى إجراء عملية جراحية لتقليل الحجم الهائل للسان "جونز" وتخفيف الالتهاب، وعلى الرغم من نجاحها الى أن سبب التضخم لا يزال مجهولًا.