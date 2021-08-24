كويتي يقتل حماته بطريقة بشعة ويفر هاربًا.. تعرف على التفاصيل

لقيت مواطنة كويتية تبلغ من العمر 68 عامًا مصرعها على يد زوج ابنتها الذي وجه إليها 3 طلقات نارية من كلاشينكوف وأرادها قتيلة.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الكويت بأن جريمة القتل وقعت في إحدى المزارع على طريق الوفرة حين أطلق الجاني (47 عامًا) النار على والدة زوجته (حماته) وأصابها بالظهر، ثم لاذ بالفرار.

وتم نقل المرأة إلى مستشفى العدان ودخلت إلى العناية المركزة ولكن إصابتها كانت بليغة ولم تستطع الصمود أكثر وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وبعد ورود إخبارية عن وقوع جريمة قتل، بدأت الأجهزة الأمنية البحث عن الجاني لكنها لم تعثر سوى على مركبته المتوقفة في إسطبلات الأحمدي.

وحسب التقارير الأولية، فقد تم العثور على السلاح (كلاشينكوف) داخل سيارة الجاني الهارب.

وسجلت قضية، في وقت تتحرى المباحث عن المتهم الهارب.

وأشار عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن جريمة القتل وقعت بعد شجار عنيف بين الجاني وزوجته وحماته ثم بدأ بمطاردتهما قبل أن يطلق النار عليهما حيث نجت الزوجة وتوفت ولادتها.