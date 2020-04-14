لأول مرة منذ عقود.. رؤية جبال الهيمالايا من الهند بفضل "كورونا"

تفاعل أهلي في ولاية البنجاب شمال الهند برهبة عند رؤية سلسلة جبال الهيمالايا، والتي يمكن رؤيتها الآن من مسافة تزيد عن 100 ميل بسبب انخفاض تلوث الهواء الناجم عن فرض حظر التَجوال في الهند.

ونشر الهنود في مدينة جالاندهار والمنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمناظر تم التقاطها من على أسطح منازلهم، وقال البعض إنهم لم يروا قمم جبال الهيمالايا منذ عقود.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR — Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020

وكتب "مانجيت كانغ": "للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عامًا (أنا) استطعت رؤية جبال الهيمالايا بوضوح بسبب إغلاق الهند للتخلص من تلوث الهواء. إنه أمر مذهل".

وقد أصبحت هذه الظاهرة (أي رؤية الهامالايا من الهند) ممكنة بفضل التحسن الهائل في جودة الهواء في الأسابيع الأخيرة، بعد إغلاق المصانع، وإيقاف السيارات، وإلغاء شركات الطيران للرحلات الجوية استجابة لوباء فيروس "كورونا".

ووجدت الهيئة المركزية للتحكم في التلوث بالهند أن دلهي شهدت انخفاضًا بنسبة 44٪ في مستويات تلوث الهواء بجسيمات من فئة "PM10" في اليوم الأول من فرض حظر التجوال.

This was the view from our rooftop at home in Punjab India. For the first time in almost 30 years could clearly see the Himalayas due to India’s lockdown clearing air pollution. Just amazing! 🙏🏽 pic.twitter.com/WmWZYQ68lC — Manjit K Kang #StayHomeSaveLives (@KangManjit) April 3, 2020

وقالت الهيئة في تقريرها أن إجمالي 85 مدينة عبر الهند شهدت تلوثًا أقل للهواء في الأسبوع الأول من إغلاق البلاد.

وفي الوقت نفسه، تم قياس جودة الهواء في جالاندهار، التي تقع على بعد أكثر من 100 ميل من جبال الهيمالايا، على أنها "جيدة" في المؤشر الوطني للبلاد لمدة 16 من أصل 17 يومًا منذ الإعلان عن إغلاق البلاد.

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يذكر أن الهند تضم 21 منطقة من بين 30 منطقة حضرية أسوأ تلوثًا في العالم، وفقًا للبيانات التي تم جمعها في تقرير جودة الهواء العالمي لعام 2019 الصادر عن IQAir AirVisual ، مع ست من أصل عشرة.