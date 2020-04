لأول مرة منذ عقود.. رؤية جبال الهيمالايا من الهند بفضل "كورونا"

تفاعل أهلي في ولاية البنجاب شمال الهند برهبة عند رؤية سلسلة جبال الهيمالايا، والتي يمكن رؤيتها الآن من مسافة تزيد عن 100 ميل بسبب انخفاض تلوث الهواء الناجم عن فرض حظر التَجوال في الهند.

ونشر الهنود في مدينة جالاندهار والمنطقة المحيطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمناظر تم التقاطها من على أسطح منازلهم، وقال البعض إنهم لم يروا قمم جبال الهيمالايا منذ عقود.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR