لأول مرة منذ 87 عامًا.. شاهد جامع آيا صوفيا يحتفي بشهر رمضان المبارك

شهد مسجد "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول التركية أول آذان للإفطار يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ عام 1934 عندما تم تحويله الى متحف.

وعلا صوت أول أذان للإفطار مجددًا من مآذن مسجد آيا صوفيا في مشهد خطف القلوب، حيث صعد مؤذن المسجد آيا صوفيا إلى إحدى مآذنه الأربعة، ورفع أذان إفطار اليوم الأول من شهر رمضان الكريم.

📍 Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından ilk iftar ezanı okundu.



📽 Müezzinin minareye çıkarak Ramazan'ın ilk günü ezanını okuduğu anlar böyle görüntülendi. pic.twitter.com/5rHJIsrsY7 — Haber 7 (@Haber7) April 13, 2021

والتقطت عدسات المصورين في المنطقة صور صعود المؤذن إلى المئذنة وهو يهمُّ برفع الآذان، الذي تردد صداه في أرجاء المنطقة، حيث ظهر المؤذن ومن خلفه أيضا مسجد السلطان أحمد وبعض السفن التي تتجهز لعبور مضيق البوسفور.

وكان السلطات التركية قد أوصت بفتح المساجد للمصلين لأداء الصلوات الخمسة يوميًا، بينما ستؤدى صلاة التراويح في المنازل بدلًا من المساجد، بسبب التدابير المتعلقة بفيروس "كورونا".

Ayasofya Camii'nde Ramazan

87 yıl sonra Ayasofya Camii, Ramazan Ayına kavuştu.

Bir hasret daha sona erdi.

Bir boşluk daha doldu.

Kubbeler mesut oldu.#Ramazan#AyasofyaCamii pic.twitter.com/NUGIlS2gZk — Erkan Çav (@erkancav) April 12, 2021

وفي 10 من يوليو 2020، أصدر القضاء التركي قرارًا قضائيًا بإعادة آيا صوفيا لأصله كمسجد كما كان بعد انقطاع دام 87 عامًا على إثر تحويله لمتحف عام 1934.

ولقي القرار تأييدًا واسعًا في الداخل التركي من أحزاب الموالاة والمعارضة فضلًا عن تأييد شعبي واسع ظهرت معالمه على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، كما أشاد الآلاف من علماء المسلمين حول العالم بهذه الخطوة التاريخية الذي شددوا أنها أعادت حقا مسلوبا من حقوق المسلمين.

الأمير محمد بن سلمان يرزق بـ"عبدالعزيز".. تعرف على أم أبناءه الخمسة

الأمير حمزة يرتدي ربطة عنق والده الملك حسين في أول ظهور علني له الى جانب شقيقه

أميرة أردنية تحتفل بخطوبتها.. ووالدتها تهنئها بعبارات دافئة

