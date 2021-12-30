لأول مرّة في تاريخ الإعلام مذيعة تقدّم نشرة أخبار بوشم تقليديّ

دخلت المذيعة ومقدمة البرامج النيوزيلندية "أورييني كايبارا" التاريخ كأول صحفية تحمل وشمًا تقليديًا خلال تقديم نشرة الأخبار في أوقات الذروة.

وأطلّت "أورييني" (37 عامًا) على المشاهدين بوشمٍ عرقي للذقن كانت تضعه نساء الماوري يُدعى "موكو كاواي" وذلك بعدما اكتشفت منذ 5 أعوام أصولها الحقيقية بعد اختبار حمض نووي.

وأحدثت إطلالة "أورييني" على نشرة أخبار Newshub Live الساعة 6 مساءً يوم الاثنين الماضي بالوشم زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه تغيرًا جذريًا في عالم الصحافة.

وفي ختام النشرة، قالت "أورييني" وهي أمّ لأربعة أطفال، إنّها وأخيرًا حققت حلمها، وتأمل أن تكون الأولى في سلسلة طويلة من نساء الماوري الأخريات اللواتي يحملن وشمًا تقليديًا ويقرأن الأخبار في السنوات القادمة.

وأوضحت "كايبارا" أنها حصلت على الوشم في عام 2017 بعد أن كشف اختبار الحمض النووي أنها كانت من الماوري بنسبة 100 في المائة.

وأوضحت أنها تأمل أن تكون الأولى في سلسلة طويلة من النساء الماوريات يقرأن الأخبار بوشوم تقليدية.

وشرحت أنها ترى أن "كل خطوة تقوم بها تشبه اختراق سقف زجاجي"؛ والأخير تعبير يدل إلى الحاجز الاجتماعي الذي يمنع المرأة أو الأقليات من الترقي إلى مناصب عليا.

ويرمز وشم "موكو كاواي" رحلة حياة الشخص أو بداية لحياة جديدة في ثقافة الماوري، فإنّه يعكس واكابابا (السلالة) والتاريخ الشخصي للفرد.

أمّا في الأزمنة السابقة كان هذا مؤشرًا هامًا على المرتبة الاجتماعية والمعرفة والمهارة والأهلية للزواج.

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