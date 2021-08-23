لاجئة أفغانية تلد على متن طائرة أمريكية فوق الأراضي الألمانية

أنجبت امرأة أفغانية طفلها على متن رحلة إجلاء عسكرية أمريكية بعد لحظات من هبوطها في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا يوم السبت الماضي.

وقالت قيادة الحركة الجوية الأمريكية إن الطيارين الأمريكيين ساعدوا في ولادة طفل بعد أن دخلت امرأة أفغانية المخاض على متن رحلة إجلاء هبطت يوم السبت في ألمانيا.

وقالت القيادة في بيان على صفحتها على فيسبوك، إن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، كانت على متن طائرة من طراز C-17 في طريقها إلى قاعدة رامشتاين الجوية في جنوب غرب ألمانيا عندما دخلت المخاض.

وبحسب البيان، فقد أقلعت الرحلة من "قاعدة انطلاق وسيطة في الشرق الأوسط" قبل أن تصل الأراضي الألمانية، ولم يتضح متى غادرت المرأة أفغانستان.

وأوضح البيان أن السيدة بدأت تعاني من مضاعفات أثناء الوضع بسبب انخفاض ضغط الدم، مضيفًا أن "قائد الطائرة اتخذ قرار النزول على ارتفاع لزيادة ضغط الهواء في الطائرة، الأمر الذي ساعد على الاستقرار وإنقاذ حياة الأم".





وذكر البيان أن طيارين من المجموعة الطبية هرعوا على متن الطائرة وقاموا بتسليم الطفل في حجرة الشحن بالطائرة عندما هبطت الطائرة، ثم تم نقل الطفلة ووالدتها إلى منشأة طبية قريبة وهما في حالة جيدة.

وقال متحدث قاعدة رامشتاين الجوية يوم الأحد أن 6100 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان قد نُقلوا إلى القاعدة الجوية منذ بدء عملية الإجلاء، مع توقع المزيد من الرحلات الجوية في الأيام المقبلة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت إنه تم إجلاء 17 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس.

لكن الآلاف غيرهم ما زالوا ينتظرون الهروب من أفغانستان بينما تسعى طالبان إلى ترسيخ حكمها في البلاد.