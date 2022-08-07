بسبب مباراة .. لاعب يغيب عن حفل زفافه ويرسل شقيقه بدلًا منه

قد يكون لاعب كرة القدم السيراليوني محمد بويا توراي، مهاجم فريق مالمو السويدي، أكثر الأزواج تفهمًا على وجه الأرض، لكن هل ينطبق الأمر على زوجته التي حضرت حفل زفافها رفقة شقيق زوجها بدلًا من زوجها الفعلي؟

وكشف اللاعب الإفريقي محمد توراي بأنه اضطر لتفويت حفل زفافه بتاريخ 21 يوليو الماضي في جمهورية سيراليون من أجل السفر إلى السويد والانضمام إلى تدريبات الفريق التي بدأت في وقت سابق.

وكشف اللاعب بأنه اضطر للاستعانة بشقيقه كي يمثله في حفل زفافه الفعلي الذي أقيم في ذات اليوم التي بدأت تدريباته مع الفريق السويدي تجنبًا لخسارة التكاليف التي دفعها على تحضيرات حفل الزفاف.

وذكر بأنه لم يكن قادرًا على التواجد في مكانين في وقت واحد (السويد وسيراليون)، وقام شقيقه بتبديل الأماكن معه في حفل الزفاف والسير في الممر إلى جانب العروس سعاد بايدون.

وقال محمد بويا توراي، في تصريحات نقلتها صحيفة "أفتون بلاديت" السويدية: "تزوجنا في 21 يوليو في سيراليون، لكنني لم أكن هناك لأن نادي مالمو طلب مني الوصول مبكرًا".

ونشر توراي قبل أيام 3 صور له ولزوجته الجديدة عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر"، وأرفقها بتعليق: تزوجت اليوم حبيبتي وزوجتي وصديقتي المفضلة، يا لها من إنسانة رائعة، ويا لها من نعمة، السيدة سعاد بايدون".

وأضاف: "لقد التقطنا الصورة مسبقًا، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يمثلني في حفل الزفاف الفعلي".

لاعب كرة القدم محمد بويا توراي

تاريخ الميلاد: 10 يناير 1995

لاعب كرة قدم سيراليوني محترف يلعب كمهاجم لفريق مالمو السويدي.

مسيرته الدولية

في أغسطس 2019، تم استدعاء محمد بويا توراي للعب في المنتخب الوطني لأول مرة في ذهاب دور التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد ليبيريا، حيث خسرت سيراليون 3-2 في مجموع المباراتين.

في 2020، لعب توراي في كلتا المباراتين ضد نيجيريا، حيث تعادل المنتخب الوطني 2-2 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

في 19 يوليو 2020، أُعلن عن انتقال توراي إلى نادي هيبي تشاينا فورتشن الصيني.

في 2022 انتقل لفريق مالمو السويدي.

جمهورية سيراليون

دولة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لغرب إفريقيا.

الموقع: تحدها ليبيريا من الجنوب الشرقي وغينيا من الشمال الشرقي.

تحدها ليبيريا من الجنوب الشرقي وغينيا من الشمال الشرقي. المناخ: مناخ استوائي مع بيئة متنوعة تتراوح بين السافانا والغابات المطيرة.

مناخ استوائي مع بيئة متنوعة تتراوح بين السافانا والغابات المطيرة. المساحة: 71,740 كيلومتر مربع (27,700 ميل 2 ).

71,740 كيلومتر مربع (27,700 ميل ). عدد السكان: 7,092,113 في عام 2015.

7,092,113 في عام 2015. العاصمة: فريتاون.

فريتاون. نظام الحكم: جمهورية دستورية لها برلمان من مجلس واحد، ورئيس ينتخب بشكل مباشر.

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