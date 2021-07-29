لا ألم لا ميدالية ذهبية… صور تكشف ما يعانيه رياضيي أولمبياد طوكيو 2020

لا يقدم النجاح على طبق من الذهب، فكل إنجاز يحتاج عملًا جاهدًا ومجهودًا بدنيًا كبيرًا لتحقيقه، ولا بد أن الضغط على المشاركين في أولمبياد طوكيو أكبر وأشد كونهم ينافسون على الميدالية الذهبية لرفع اسم بلادهم.‎

وكما نعرف جميعنا بأن المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية تتطلب قدرة بدنية هائلة وتدريبات مكثفة وعنيفة قد تترك أثرًا في أجساد اللاعبين مثل أقدام السباحين المُجعّدة إلى أيدي رافعي الأثقال التي تنزف دمًا شديدًا.

وتم تجميع الصور في ألبوم على موقع Bored Panda، حيث تُظهر امتدادًا من الأوردة المنتفخة على ساق الدراج الأمريكي جورج هينكابي الذي صوره أحد المعجبين بعد سباق فرنسا للدراجات، وأيدي رافعي الأثقال الملطخة بالدماء.

كما كشفت الصور التجاعيد الشديدة لبطل السباحة الأولمبية الهولندي "مارتن فان دير ويجدن" بعد السباحة لمسافة 163 كيلومترًا.

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 رسميا دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين تعرف اختصارا بطوكيو 2020.

تم الإعلان عن المدينة المستضيفة في 7 سبتمبر 2013 في بيونس آيرس بالأرجنتين، وفازت طوكيو بتنظيم الدورة بعد أن تنافست في ذلك كل منها ومدريد وإسطنبول.

وهذه هي المرة الثانية التي استضافت فيها طوكيو الأولمبياد الصيفية بعد طوكيو 1964 وبشكل عام هي الرابعة بعد كل من دورات طوكيو 1964، سابورو 1972 وناغانو 1998.

كان من المقرر أن تقام فعاليات الدورة ما بين 24 تموز إلى 9 آب 2020، إلا أنه وبسبب جائحة فيروس كورونا قررت اللجنة الأولمبية الدولية في بلاغ لها بتاريخ 24 مارس 2020 بتأجيل أولمبياد طوكيو إلى أجل لن يتجاوز حدود سنة 2021، ليوقع الاتفاق بين كل الأطراف المتداخلة على وجوب إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين في طوكيو إلى ما بعد عام 2020 ولكن في موعد لا يتجاوز صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

قرر في نهاية شهر مارس 2020 أن الموعد الجديد للأولمبياد هو ما بين 23 تموز إلى 8 آب 2021، على أن تبقى العلامة التجارية طوكيو 2020 قائمة لا تتغير.

هذه هي الدورة الأولمبية الأولى التي يتم تأجيلها بسبب الحالة الطارئة حيث أن في السابق ألغيت بعض الدورات الأولمبية والتي كانت تزامن الحروب العالمية، إلا أنه وبتاريخ 21 أيار 2020 صرح رئيس اللجنة الدولية على إمكانية إلغاء الدورة في حال لم يتم إقامتها في صيف 2021.

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