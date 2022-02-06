لا امتحان بدون حجاب .. وفاة الطفلة سما الموصلية يهز الشارع العراقي

فيما ما يزال الشارع المغربي والعربي تحت وقع الصدمة جراء وفاة الطفل ريان بعد ملحمة إنقاذ استمرت أكثر من 5 أيام، فجع الشارع العراقي بوفاة الطفلة سما الموصلية بعد طردها من مدرسة ابتدائية في الموصل.

وذكرت وسائل إعلام محلية في العراق قصة الطفلة سما، التي عُرفت إعلاميًا بـ"سما الموصلية"، حين طردتها مدرسة ابتدائية في منطقة "الموصل الجديدة" لعدم ارتدائها الحجاب ومنعها من الدخول لأداء الامتحان.

تُضرب داخل #الحرم_المدرسي وتمنع من اجراء الامتحان ثم يتم الافراج عن #المجرمة بدفع غرامة مالية من يدفع غرامة تحطيم أحلام وحياة طفلة!! #سما_الموصلية — soumeya mitiche (@soumasoum) February 3, 2022

وبعد طرد سما (12 عامًا) المدرسة، قام عمها بأخذها إلى المدرسة لإعادتها وأداء الامتحان، إلا أنها أصيبت بنزيف حاد بدأ من الأنف وسقطت أرضًا ومن ثم فارقت الحياة.

وذكر مصدر أمني بأن شرطة نينوى فتحت تحقيقًا بحادثة وفاة الطفلة سما، موضحًا أن التحقيقات الأولية في قصة وفاة الطفلة سما تشير إلى كانت تعاني من مرض في القلب.

من جهتها نعت وزارة التربية والتعليم في العراق الراحلة سما، كما اتصل وزيرها علي الدليمي، اتصل بعائلة الفتاة الفقيدة وهي إحدى تلميذات مدرسة "أغادير للبنات التابعة" لتربية نينوى، معزيًا، ووجه بالمتابعة العاجلة للحادثة والوقوف على حيثيات الموضوع.

فيما أعلن مدير تربية نينوى أن القوانين العراقية لا تفرض الحجاب، والموضوع الذي أثير في الإعلام بخصوص الحجاب، هو ليس في هذا الاتجاه، وفق تصريح إعلامي له.

وأكد على متابعة التحقيقات لمعرفة حيثيات الوفاة ومحاسبة المقصرين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ودول عربية أخرى مع حادثة وفاة الطالبة سما الموصلية، سائلين الله أن يرحمها ويتغمد روحها الجنة.

كما طالب النشطاء عبر وسم "#سما_الموصلية" بمحاسبة المقصرين في قصة الراحلة سما، والوقوف على ظروف وفاتها.

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