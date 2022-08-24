لا تدنسوا صربيا .. مسيرة حاشدة رفضًا لمهرجان للشواذ في بلغراد

شهدت العاصمة الصربية بلغراد يوم الأحد الماضي تجمعًا حاشدًا لآلاف العائلات التي كانت تطالب بمنع إقامة مهرجان "المثلية الجنسية" في سبتمبر المقبل تحت رعاية اتحاد النساء الأرثوذكسيات.

ورفع الأهالي المشاركين في المسيرة شعار "سنحمي قيمنا" للاحتجاج على مهرجان المثلية الجنسية Euro Pride، وكتبوا على لافتات ضخمة: "لا نريد استعراضًا للمثليين واحتلالًا من قبل الغرب!"، و"لا نتخلى عن الأماكن المقدسة"، و"أبعدوا أيديكم عن أطفالنا".

وبحسب تقارير محلية، فقد بلغ عدد المشاركين في الاحتجاج ما بين 5000 و 10000 شخص، وساروا من أمام مكاتب بطريركية الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، واتجهوا نحو كنيسة القديس ماركو.

وذكر منظمو الحدث أنهم تلقوا مباركة الكاهن نيكانور، من الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في مدينة بانات، الذي سبق له أن أدان بشكلٍ علني جميع المنظمين والمشاركين في مهرجان المثليين.

كما أدانت جميع الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة في صربيا الحدث، وحثت على حظره، فيما شوهد الكاهن "نيكانور" وهو يقف أمام كنيسة ويخاطب العديد من المؤمنين، قائلًا أن المشاركين في المهرجان سيدنسون مدينة بلغراد، المدينة الصربية المقدسة.

كما يقول الكاهن نيكانور: "سألعن كل أولئك الذين ينظمون ويشاركون في شيء من هذا القبيل، إذا كان لدي سلاح، كنت سأستخدمه، لكنت سأستخدم هذه القوة فقط إذا كنت أمتلكها، لكنني لا أملكها".

رئيسة وزراء صربيا مثلية الجنس

اعتبر عدد من مراقبي الحدث أن تعليقات الكاهن نيكانور تهدف إلى الإساءة إلى رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، والتي تعد أول امرأة وأول سياسي يعلن أنه مثلي الجنس ويتولى المنصب في صربيا.

ولم تصدر الكنيسة الأرثوذكسية الصربية أي رد فعل على تصريحات الكاهن، بينما قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن الكاهن "أهان نفسه وكنيستنا وأذل كنيستنا".

مهرجان المثلية الجنسية

يذكر أن مهرجان المثلية الجنسية - Euro Pride هو حدث دولي للمثليين في عموم أوروبا تستضيفه مدينة أوروبية مختلفة كل عام، هذه المرة سيعقد في بلغراد.