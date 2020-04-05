"لا تزعجي زوجكِ في الحجر المنزلي".. إعلان عنصري يثير استياء النساء في ماليزيا!

أثارت الحكومة الماليزية استياء وغضب العنصر النسائي في البلاد بعد نشرها حملة "توعوية" للحفاظ على الحياة الأسرية خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد نشرت وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع، مجموعة من "النصائح" للحفاظ على حياة أسرية سعيدة خلال فترة الحجر المنزلي ومنها مطالبة السيدات "عدم إزعاج الزوج" وهو ما أثار غضب الزوجات لاعتبار النصائح "متحيزة جنسيًا".

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كما تضمنت "النصائح" التي نشرتها الوزارة النساء بوضع مستحضرات التجميل، والحرص على ارتداء ملابس جميلة في حال كن يعملن من المنزل.

ولاقت الحملة موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الوزارة إلى إزالتها، وتقديم الحكومة الماليزية اعتذارَا رسميًا.

Avoid wearing home clothes. Dress up as usual, put on make-up and dress neatly. OMG! This is what Rina, our Minister of Women, Family & Community Development thinks is important during the #COVID19 lockdown? No tips on how to deal with #DomesticViolence? Just state DV is a crime. pic.twitter.com/FfswtPBIPH — Honey Tan (@honeyean) March 31, 2020

وقالت مجموعة داعمة لحقوق المرأة، إنه على الوزارة "وقف رسائلها المنحازة ضد المرأة، والتركيز على ضحايا العنف المنزلي"، وأضافت: "بينما يُعد ارتداء الملابس للعمل إحدى طرق الحفاظ على الانضباط والروتين أثناء العمل من المنزل، فإن التركيز على المظهر والملابس ومستحضرات التجميل هو أمر غير ضروري على الإطلاق".

من جانبها، قالت مسؤولة في الوزارة الماليزية، إن "النهج الذي اتبعناه كان بهدف نشر طرق وممارسات للإبقاء على علاقات إيجابية بين أفراد الأسرة، خاصة خلال فترة العمل من المنزل".

وتابعت: "لقد أخذنا بعين الاعتبار العديد من التعليقات المتعلقة ببعض النصائح للنساء، والتي تم الترويج لها من خلال المنشورات عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي"⁠.