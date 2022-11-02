لبنان: وفاة طالبة بانهيار سقف مدرسة في طرابلس

شهدت مدينة طرابلس شمالي لبنان صباح اليوم الأربعاء فاجعة مؤلمة حين تسبب انهيار جزئي لسقف غرفة صفية بوفاة الطالبة ماغي محمود البالغة من العمر 16 عامًا وإصابة أخرى.

وذكرت تقارير إخبارية محلية في لبنان أن الحادثة المروّعة وقعت في إحدى الغرف الصفية داخل مدرسة الأميركان المختلطة، في حي جبل محسن بطرابلس الأمر الذي تطلب استدعاء فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني.

الطالبة ماغي محمود (المصدر: تويتر)

وبحسب التقارير، فقد تم نقل جثة الطالبة ماغي إلى المستشفى الحكومي في المنطقة وجرى إسعاف الجرحية التي وصفت حالتها بالخطيرة.

وسارع أهالي الطلبة بالتوجه نحو مستشفيات المدينة للاطمئنان على أبنائهم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب بوفاة الطالبة ماغي وإصابة آخرين لم يتم الكشف عن عددهم حتى الآن.

كما شهد حي جبل محسن بطرابلس إطلاقًا للنار وقطع للطرق منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها الحادثة المؤلمة وذلك احتجاجًا على وفاة الطالبة ماغي الأمر الذي استدعى فرض طوق أمني من قبل قوات الدرك.

غضب في لبنان

بتعليقات تعبر عن استيائهم الشديد، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في لبنان صور ومقاطع فيديو مروعة للحظة انهيار سقف الغرفة الصفية وصراخ الطلبة والطالبات.

وعبر وسم "#ماغي_محمود"، طالب العديد من المغردين بعدم إغلاق ملف حادثة انهيار سقف المدرسة والتستر على المسؤولين وعدم محاسبتهم وتكرار سيناريو انفجار بيروت الذي راح ضحيته مئات اللبنانيين.

كما عبر المغردون عن غضبهم واستيائهم من الوضع المتردي للعديد من المدارس في المدن والأحياء اللبنانية.