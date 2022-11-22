لجين الهذلول تكشف موقفها من مباراة السعودية والأرجنتين (صورة)

تعد الجماهير السعودية والعربية الدقائق والثواني لمتابعة تفاصيل اللقاء المنتظر للمنتخب السعودي لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويبدو أن الحماس على أشده بالنسبة للناشطة السعودية لجين الهذلول التي كشفت من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" موقفها من مشاركة منتخب بلادها في البطولة العالمية وبدء أولى مواجهاته أمام منتخب التانغو.

وظهرت الهذلول في الصورة وهي في غاية أناقتها وقد توشحت بالعلم السعودي الأخضر على كتفيها خلال توجهها إلى عملها وأرفقتها بعبارة حماسية: “طالعين لأشغالنا لكن قلوبنا معك يا الأخضر".

واختتمت لجين تغريدتها بوسم "#كأس_العالم_قطر_2022”.

وأثارت تغريدة لجين الهذول ردود أفعال متفاوتة لدى المغردين على "تويتر" إذ عبر قسم منهم عن إعجابهم بحرص الهذلول على دعم منتخب بلادها في المنافسة العالمية بشكلٍ علني وعدم تفويت هذه الفرصة من أجل التعبير عن دعمها للأخضر.

في المقابل، أبدى كثيرون دهشتهم من تغريدة لجين في الوقت الذي ظنوا أنها قد لا تبالي بعالم الرياضة وأن نشاطها يتركز فقط على القضايا النسوية والمجتمعية الخاصة بالمرأة السعودية وسعيها في نيل حقوقها.

السعودية ضد الأرجنتين

يستهل المنتخب السعودي لكرة القدم مشاركته المونديالية السادسة في بطولة كأس العالم قطر 2022 بمواجهة المنتخب الأرجنتيني اليوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي المكسيك وبولندا.

لجين الهذلول

اسمها الكامل: لجين بنت هذلول بن عبد الله الهذلول

تاريخ الولادة: 31 يوليو 1989

الشهرة: ناشطة حقوقية نسوية سعودية

دراستها: الأدب الفرنسي من جامعة كولومبيا البريطانية

إيقاف لجين الهذلول

أوقفت السلطات السعودية لجين الهذلول أكثر من مرة بسبب مخالفتها لقوانين السعودية:

في أكتوبر 2013: قادت لجين الهذلول مركبة والدها من مطار الملك خالد إلى منزل أسرتها وبثت الفيديو عبر تطبيق "كيك" في حركة استفزت السلطات السعودية التي استدعتها مع والدها قبل أن تحرير تعهد بالالتزام بقوانين البلد.

قادت لجين الهذلول مركبة والدها من مطار الملك خالد إلى منزل أسرتها وبثت الفيديو عبر تطبيق "كيك" في حركة استفزت السلطات السعودية التي استدعتها مع والدها قبل أن تحرير تعهد بالالتزام بقوانين البلد. في 2015: قادت لجين الهذلول مركبتها برفقة الإعلامية ميساء العامودي حتى وصلت الحدود السعودية الإماراتية برخصة إماراتية قبل أن يقوم حرس الحدود السعودي باعتقالها واحتجزتها السلطات لمدة 73 يومًا فيما أصدرت الإمارات قرارًا بمنع لجين من دخول أراضيها، بسبب اتهامها بالتحريض على حكومة بلادها من خلال استغلالها قضية قيادة المرأة.

قادت لجين الهذلول مركبتها برفقة الإعلامية ميساء العامودي حتى وصلت الحدود السعودية الإماراتية برخصة إماراتية قبل أن يقوم حرس الحدود السعودي باعتقالها واحتجزتها السلطات لمدة 73 يومًا فيما أصدرت الإمارات قرارًا بمنع لجين من دخول أراضيها، بسبب اتهامها بالتحريض على حكومة بلادها من خلال استغلالها قضية قيادة المرأة. في 15 مايو 2018: اعتقلت السلطات السعودية مجموعة من الناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان بعد رصد نشاط مشبوه لهم مع جهات خارجية تتجاوز الثوابت الدينية والوطنية بهدف النيل من أمن واستقرار السعودية وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، وفي اليوم التالي تداولت وسائل الإعلام أن الهذلول كانت من بينهم.

الإفراج عن لجين الهذلول

في 28 ديسمبر 2020، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض قرارًا بسجن الهذلول لمدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ سنتين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها استصلاحًا لحالها ولتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، مع اعتبار الوقف ملغيًا حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفي 10 فبراير 2021، تم الإفراج عن لجين بناء على حكم القاضي، أي بعد 33 شهرًا من اعتقالها.