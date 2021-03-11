لحظة دفن جثمان الشاب الأردني عبود العمري بعد وصوله الى عمان

وصل قبل ساعات جثمان نجم مواقع التواصل الاجتماعي الأردني عبدالله العمري الشهير بـ"عبود" الى العاصمة عمان برفقة أصدقائه الأربعة الذين أصيبوا جميعًا بحادث سير في جنوب أفريقيا (كيب تاون).

ووري جثمان العمري بإحدى المقابر الواقعة في منطقة طبربور في العاصمة عمّان بحضور عائلته فقط التزامًا بقوانين الدفاع المعمول بها في الأردن والذي يمنع إقامة التجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على عشرين شخصًا.

ونعى والد العمري ابنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

يذكر أن العمري توفي يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 23 عامًا، إثر حادث السير تعرض له و4 من أصدقائه في جنوب أفريقيا (كيب تاون)، أسفر عن وفاته وإصابة الآخرين.

وأثارت الحادثة ووفاة عبود صدمة وحزن كبير بين الأردنيين.

وكشفت وزارة الخارجية الأردنية أن المركبة التي كانت يستقلها ابنه كانت تسير بسرعة عالية على أحد الطرق السريعة بجنوب إفريقيا، قبل أن ينفجر أحد إطارات السيارة، ما تسبب في وفاة "عبدالله" وإصابة رفاقه في السيارة بجروح مختلفة.

نشر إفادة المتهم في قضية طفلة المعادي: أنا منفصل من 6 شهور وكنت بهزر معاها!

بوباي روسيا المُزيف: نادم على حقن عضلاتي بالفازلين

في تصرفٍ مثير للسخرية.. رئيس وزراء التايلاندي يرش المراسلين بمطهر الأيدي