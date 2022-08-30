لسببٍ غريب .. سرقة تمثال اللاعب النرويجي ارلينغ هالاند

تعرض تمثال لاعب منتخب النرويج لكرة القدم " ارلينغ هالاند " للسرقة بعد نحته على جذع شجرة في مسقط رأسه بمدينة "برينه" الواقعة في مقاطعة روغالاند النرويجية.

وذكر شهود عيان أن تمثال اللاعب "هالاند" أثار جدلًا بين جمهوره واعتبروه "قبيح جدًا" لدرجة أنهم لم يتمكنوا من النظر إليه وهو ما دفع أحدهم لسرقته.

تمثال إرلينغ براوت هالاند

تمثال ارلينغ هالاند

وتبين أن تمثال "هالاند" تم نحته بأمر من رجل الأعمال توري سيفرتسن الذي أنفق 10 آلاف إسترليني لصناعته تكريمًا للاعب النرويجي.

وأشار سيفرتسن إلى أنه كان يخطط لبيع التمثال بمزاد علني يُخصص ريعه لتمويل مستشفى في تنزانيا، إلا أن اختفاءه المفاجئ بدد كل طموحاته.

وتعليقًا على سرقة التمثال قال سيفرتسن: "نحن فخورون بهالاند، فكرت بتكريم اللاعب بهذا التمثال، لكن كثيرون اشتكوا من قبحه مقارنة بلاعب جميل مثل هالاند".

تمثال إرلينغ براوت هالاند

وكلّف "سيفرتسن" نحات الخشب الشهير "كيتل بارين" بصنع التمثال الذي استغرق تصميمه عاماً، علماً أنه صنع من جذع شجرة عمرها 100 عام.

وقال باران: "أوافق على أنه قد لا يكون على ذوق الجميع ، لكني أحبه (التمثال)، إنه عمل فني وليس تمثيل واقعي لإيرلينج هالاند."

ارلينغ هالاند

تاريخ الولادة: 21 يوليو 2000

21 يوليو 2000 المهنة: لاعب المنتخب النرويجي لكرة القدم ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

لاعب المنتخب النرويجي لكرة القدم ومهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اللقب: ترمنايتور - باعتباره هدافًا بشكل مذهل، وبسرعته وأداؤه الرياضي وقوته

بدأَ هالاند مسيرته المهنية مع نادي برينه عام 2016، وانتقل في العام الموالي إلى نادي مولده حيث أمضى عامين قبل أن يوقَّع في يناير 2019 على عقدٍ مع نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي يمتدُّ لخمسِ سنوات.

إنجازات ارلينغ هالاند الرياضية